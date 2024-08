İstanbul Festivali, Manga Konseri ile Coştu

İstanbul Festivali, Manga Konseri ile Başladı

Bu yıl üçüncü kez düzenlenen İstanbul Festivali, müzikseverleri bir araya getirerek Manga konseriyle Festival Park Yenikapı’da açılış yaptı. Festivalin ilk gününde, ünlü grup Manga, 20 yıllık kariyerini kutlayarak sevilen parçalarını seslendirdi.

Hayranlarıyla Unutulmaz Anlar

Manga, sahneye davet ettikleri bir hayranlarıyla birlikte Linkin Park'ın ikonlaşmış şarkısı "In the End"i seslendirerek unutulmaz anlar yaşattı. Ayrıca, Cartel grubundan Alper Ağa da özel konuk sanatçı olarak katılarak, 2009 yılından sonra ilk kez "Evdeki Ses" parçasıyla sahneyi paylaştı.

20. Yıl Kutlaması

Manga, 20. yaşını kutladığı pasta ile birlikte, sevilen eserlerinden "Bir Kadın Çizeceksin" parçasını on binlerce hayranına seslendirdi.

Festivalin Diğer Etkinlikleri

Konserlerin yanı sıra İstanbul Festivali, dans gösterileri ve görsel şovlarla dolu bir program sunuyor. Festival Park Yenikapı, ayrıca çocuk atölyeleri ve ödüllü spor turnuvalarına da ev sahipliği yapacak. Ziyaretçiler HUPALUPA GO eğlence alanındaki golf, bowling, subsoccer, air hockey ve langırt gibi aktivitelerin tadını çıkarabilecek. Ayrıca, Macera Parkuru, Survivor Parkuru, Ağ Labirenti ve Çarpışan Botlar gibi çeşitli eğlenceli aktiviteler de katılımcıları bekliyor.

Heyecan Dolu Turnuvalar

Festival süresince, 3x3 Basketbol Turnuvası ve Carvak Best of The Streets turnuvası gibi birçok madalya ödüllü yarışma düzenlenecek. Turnuvalar 12, 14, 16, 18 yaş ve büyükler gibi farklı kategorilerde gerçekleştirilecek.

Ünlü Sanatçılar Performans Sergileyecek

Reynmen, Hande Yener, Mabel Matiz, Duman ve Yıldız Tilbe gibi birçok sanatçı festival boyunca sanatseverlerle buluşacak. Detaylı bilgi için istanbulfestivali.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen "İstanbul Festivali", Manga konseriyle Festival Park Yenikapı'da başladı.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen "İstanbul Festivali", Manga konseriyle Festival Park Yenikapı'da başladı.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen "İstanbul Festivali", Manga konseriyle Festival Park Yenikapı'da başladı.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen "İstanbul Festivali", Manga konseriyle Festival Park Yenikapı'da başladı.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen "İstanbul Festivali", Manga konseriyle Festival Park Yenikapı'da başladı.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen "İstanbul Festivali", Manga konseriyle Festival Park Yenikapı'da başladı.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen "İstanbul Festivali", Manga konseriyle Festival Park Yenikapı'da başladı.