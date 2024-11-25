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Kabaktepe: 'Anaokulu Yasağına Sebep Olan CHP'dir'

AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe, anaokulu yasağının nedenini CHP'ye yükledi ve algı manipülasyonuna dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 25.11.2024 18:48
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 18:48
Kabaktepe: 'Anaokulu Yasağına Sebep Olan CHP'dir'

Kabaktepe'den Çarpıcı Anaokulu Açıklaması

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, yaptığı açıklamada, Anayasa Mahkemesine yapılan anaokulu yasağı başvurusunun sorumlusunun CHP olduğunu belirtti. "Belediyeler anaokulu açamaz, açmamalı" şeklindeki başvurunun AK Parti tarafından değil, CHP tarafından yapıldığını vurguladı.

Algı ve Manipülasyona Dikkat Çekti

Kabaktepe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Her şey yalan, her şey sahte. Her şey algı, her şey manipülasyon." ifadelerini kullandı. Asıl meselenin kreş değil, anaokulu olduğunu söyleyen Kabaktepe, İstanbul’un ulaşım sorunlarına ve çürüyen şehre dikkat çekti.

İmamoğlu'na Çağrı

Kabaktepe, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na çağrıda bulunarak, "Artık algı ve yalan siyasetini bırakmalı ve ahlaksız siyasetten vazgeçmelisiniz" dedi. Bu ifadeleriyle, İstanbul'un gerçek sorunlarının doğru bir şekilde ele alınması gerektiğini vurguladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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