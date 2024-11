Kahramanmaraş'ta 19 Yıldır Kayıp Kız Kardeşlerin Cinayeti Çözüldü

Kahramanmaraş'ta Kayıp Kız Kardeşlerin Cinayeti Ortaya Çıktı

Kahramanmaraş'ta 19 yıl önce kaybolan iki kız kardeşin cinayet kurbanı olduğu belirlendi. İlgili ekipler, cesetlerin yerini tespit ederek kazı çalışması başlatmıştı.

Gizemi Çözmek İçin Yeniden Başlatılan Çalışmalar

1974 doğumlu Fatma Alıç ile 1981 doğumlu Gülcan Alıç, 2005 yılında kaybolmuştu. Bu durum üzerine Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü ve Cumhuriyet Başsavcılığı, yeniden bir inceleme başlattı.

Kardeşlerin Cesetleri Bulundu

Kazı çalışması sırasında, Dulkadiroğlu ilçesi Sarıkaya mevkisinde bir bağ evinin bahçesinde iki kişiye ait kemik parçaları tespit edildi. Bu gelişmeler, kaybolan kardeşlerin geçmişteki akıbetini aydınlattı.

Gözaltına Alınan Şüpheliler

Polisin araştırmalarına göre, Gülcan Alıç'ın imam nikahıyla yaşadığı B.Y. ile kıskançlık nedeniyle tartıştığı belirlendi. B.Y. ile kuzeni M.D., "tasarlayarak öldürme" suçlamasıyla gözaltına alındı. Şu an emniyetteki işlemler devam ediyor. Bu olay, yüzyıllık bir gizem ve kayboluşun ardından gelen acı bir gerçeği gözler önüne serdi.

