Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Kaleo, İstanbul'da Unutulmaz Bir Konser Verdi

İzlandalı rock grubu Kaleo, İstanbul'da düzenlenen konserde dinleyicilerini coşturdu. Balthazar ve Sena Şener destek verdi.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 11:23
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 11:42
Kaleo, İstanbul'da Unutulmaz Bir Konser Verdi

Kaleo, İstanbul'da Sahne Aldı

İzlandalı rock grubu Kaleo, İstanbul'un KüçükÇiftlik Bahçe alanında hayranlarıyla buluştu. Konser, katılanların yoğun ilgisiyle gerçekleştirildi.

Konserdeki Performans ve Şarkılar

Organizasyonun yaptığı açıklamalara göre, Kaleo, en sevilen hitlerinden ”Lonely Cowboy” ve ”All the Pretty Girls” gibi parçalarını seslendirdi. Belçikalı indie rock grubu Balthazar ve J.Bernardt projesiyle sahne alan Jinte Deprez de etkinliği destekledi.

Sena Şener’in Konser Performansı

Konserin sürprizlerinden biri de genç solist Sena Şener’in sahne almasıydı. İzleyicilerin büyük beğenisini toplayan performansı dikkat çekti.

Grubun Duygusal Anları

Kaleo, 2 yıl aradan sonra İstanbul'da yeniden sahne aldı. Grubun vokalisti JJ Julius, "İstanbul benim en sevdiğim şehirlerden biri, burada sizinle buluşmak harika,” dedi.

Dinleyici Katılımı

Konserin en hareketli anlarından birisi ise ”Way Down We Go” şarkısının çalındığı andı. Dinleyiciler, bu şarkıda gruba eşlik ederek unutulmaz bir an yaşadı.

İzlandalı rock grubu Kaleo, KüçükÇiftlik Bahçe'de müzikseverlerle buluştu. Grup "Lonely Cowboy" ve...

İzlandalı rock grubu Kaleo, KüçükÇiftlik Bahçe'de müzikseverlerle buluştu. Grup "Lonely Cowboy" ve "All the Pretty Girls"in arasında olduğu sevilen şarkılarını seslendirdi.

İzlandalı rock grubu Kaleo, KüçükÇiftlik Bahçe'de müzikseverlerle buluştu. Grup "Lonely Cowboy" ve...

İzlandalı rock grubu Kaleo, KüçükÇiftlik Bahçe'de müzikseverlerle buluştu. Grup "Lonely Cowboy" ve "All the Pretty Girls"in arasında olduğu sevilen şarkılarını seslendirdi.

İzlandalı rock grubu Kaleo, KüçükÇiftlik Bahçe'de müzikseverlerle buluştu. Grup "Lonely Cowboy" ve...

İzlandalı rock grubu Kaleo, KüçükÇiftlik Bahçe'de müzikseverlerle buluştu. Grup "Lonely Cowboy" ve "All the Pretty Girls"in arasında olduğu sevilen şarkılarını seslendirdi.

İzlandalı rock grubu Kaleo, KüçükÇiftlik Bahçe'de müzikseverlerle buluştu. Grup "Lonely Cowboy" ve...

İzlandalı rock grubu Kaleo, KüçükÇiftlik Bahçe'de müzikseverlerle buluştu. Grup "Lonely Cowboy" ve "All the Pretty Girls"in arasında olduğu sevilen şarkılarını seslendirdi.

İzlandalı rock grubu Kaleo, KüçükÇiftlik Bahçe'de müzikseverlerle buluştu. Grup "Lonely Cowboy" ve...

İzlandalı rock grubu Kaleo, KüçükÇiftlik Bahçe'de müzikseverlerle buluştu. Grup "Lonely Cowboy" ve "All the Pretty Girls"in arasında olduğu sevilen şarkılarını seslendirdi.

İzlandalı rock grubu Kaleo, KüçükÇiftlik Bahçe'de müzikseverlerle buluştu. Grup "Lonely Cowboy" ve...

İzlandalı rock grubu Kaleo, KüçükÇiftlik Bahçe'de müzikseverlerle buluştu. Grup "Lonely Cowboy" ve "All the Pretty Girls"in arasında olduğu sevilen şarkılarını seslendirdi.

İzlandalı rock grubu Kaleo, KüçükÇiftlik Bahçe'de müzikseverlerle buluştu. Grup "Lonely Cowboy" ve...

İzlandalı rock grubu Kaleo, KüçükÇiftlik Bahçe'de müzikseverlerle buluştu. Grup "Lonely Cowboy" ve "All the Pretty Girls"in arasında olduğu sevilen şarkılarını seslendirdi.

İzlandalı rock grubu Kaleo, KüçükÇiftlik Bahçe'de müzikseverlerle buluştu. Grup "Lonely Cowboy" ve...

İzlandalı rock grubu Kaleo, KüçükÇiftlik Bahçe'de müzikseverlerle buluştu. Grup "Lonely Cowboy" ve "All the Pretty Girls"in arasında olduğu sevilen şarkılarını seslendirdi.

İzlandalı rock grubu Kaleo, KüçükÇiftlik Bahçe'de müzikseverlerle buluştu. Grup "Lonely Cowboy" ve...

İzlandalı rock grubu Kaleo, KüçükÇiftlik Bahçe'de müzikseverlerle buluştu. Grup "Lonely Cowboy" ve "All the Pretty Girls"in arasında olduğu sevilen şarkılarını seslendirdi.

İzlandalı rock grubu Kaleo, KüçükÇiftlik Bahçe'de müzikseverlerle buluştu. Grup "Lonely Cowboy" ve...

İzlandalı rock grubu Kaleo, KüçükÇiftlik Bahçe'de müzikseverlerle buluştu. Grup "Lonely Cowboy" ve "All the Pretty Girls"in arasında olduğu sevilen şarkılarını seslendirdi.

İzlandalı rock grubu Kaleo, KüçükÇiftlik Bahçe'de müzikseverlerle buluştu. Grup "Lonely Cowboy" ve...

İzlandalı rock grubu Kaleo, KüçükÇiftlik Bahçe'de müzikseverlerle buluştu. Grup "Lonely Cowboy" ve "All the Pretty Girls"in arasında olduğu sevilen şarkılarını seslendirdi.

İLGİLİ HABERLER

ÖTV indirimli fiyat Egea göz doldurdu! Bu fiyata kimse kaçırmaz!

İstanbul yakınında arsa satışı patladı! Hem ucuz hem yatırımlık fırsat!

19 Mayıs Üniversitesi 19 öğretim üyesi alacak: Başvuru detayları ve koşullar

27 temmuz cumartesi burç yorumları aşk ve enerji dolu bir gün olacak!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Parmağını kaldırana TOKİ’den ev! 12.000 TL taksitle 3+1 eviniz olacak

İş Bankası yapılmayanı yaptı! İşte her müşteriye verilen akşam müjdesi!

Kamu bankalarından 0.99 faizli taşıt kredisi! TOGG almak artık çok kolay

Kadın erkek fark etmiyor SGK’ya gidene 2. maaş veriliyor!

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan müjde! SBÜ'de 31 öğrenci alımı yapacak: Başvuru detayları

Makarna 16 TL! Lipton çay 69.50! İndirimin dibi sıyrıldı yarın bitiyor

19 Mayıs Üniversitesi 19 öğretim üyesi alacak: Başvuru detayları ve koşullar

Yarına kadar 9 dolara uçuş fırsatı! AJET kampanyayı patlattı...

Yaşlılara bedava hizmet bu işlem İstanbulkart ile bedavaya gelecek!

27 temmuz cumartesi burç yorumları aşk ve enerji dolu bir gün olacak!

ÖTV indirimli fiyat Egea göz doldurdu! Bu fiyata kimse kaçırmaz!

İstanbul yakınında arsa satışı patladı! Hem ucuz hem yatırımlık fırsat!