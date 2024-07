Kaleo, İstanbul'da Unutulmaz Bir Konser Verdi

Kaleo, İstanbul'da Sahne Aldı

İzlandalı rock grubu Kaleo, İstanbul'un KüçükÇiftlik Bahçe alanında hayranlarıyla buluştu. Konser, katılanların yoğun ilgisiyle gerçekleştirildi.

Konserdeki Performans ve Şarkılar

Organizasyonun yaptığı açıklamalara göre, Kaleo, en sevilen hitlerinden ”Lonely Cowboy” ve ”All the Pretty Girls” gibi parçalarını seslendirdi. Belçikalı indie rock grubu Balthazar ve J.Bernardt projesiyle sahne alan Jinte Deprez de etkinliği destekledi.

Sena Şener’in Konser Performansı

Konserin sürprizlerinden biri de genç solist Sena Şener’in sahne almasıydı. İzleyicilerin büyük beğenisini toplayan performansı dikkat çekti.

Grubun Duygusal Anları

Kaleo, 2 yıl aradan sonra İstanbul'da yeniden sahne aldı. Grubun vokalisti JJ Julius, "İstanbul benim en sevdiğim şehirlerden biri, burada sizinle buluşmak harika,” dedi.

Dinleyici Katılımı

Konserin en hareketli anlarından birisi ise ”Way Down We Go” şarkısının çalındığı andı. Dinleyiciler, bu şarkıda gruba eşlik ederek unutulmaz bir an yaşadı.

