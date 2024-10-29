DOLAR
34,28 -0,04%
EURO
37,06 -0,08%
ALTIN
3.056,62 -0,02%
BITCOIN
2.478.501,37 0,04%

Kastamonu'da Aile Mantar Zehirlenmesi

İnebolu'da aynı aileden 6 kişi mantar zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 23:54
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 23:54
Kastamonu'da Aile Mantar Zehirlenmesi

Kastamonu'da Mantardan Zehirlenme Olayı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde, ormandan topladıkları mantarları yedikten sonra rahatsızlanan bir aile, hastaneye kaldırıldı. Akgüney köyünde yaşayan M.E. (81), Y.E. (70), M.E. (52), F.E. (47), H.E. (46) ve M.E. (17) isimli bireyler, bulantı, kusma ve karın ağrısı gibi belirtilerle İnebolu Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

Sağlık Durumları İyi

Hastaneye kaldırılan 6 kişi, tedavi altına alındı. Alınan tedbirler sonrası sağlık durumlarının stabil olduğu öğrenildi.

İLGİLİ HABERLER

29 Ekim tatil düzenlemesi açıklandı! 28 Ekim 2024 tatil mi- Mesai olacak mı?

Kredi kartı sahipleri dikkat! 1 Kasım’dan önce hemen ödeyeceksiniz: Faizler değişecek

Kiracı ve ev sahiplerine büyük destek! E-Devlet'e girmek yetecek

Kasım ayında maaşlara zam! Meslek grubuna artı zam ödenecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kuzey Makedonya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu
2
Gündem Özeti: 30 Ekim 2024
3
Kırşehir'de Trafik Kazası: Özel Güvenlik Görevlisi Hayatını Kaybetti
4
Adana'da Çöp Kamyonu Dehşeti: Bir Kadın Can Verdi
5
Sudan'da Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. Yılı Kutlaması
6
Konya'da Cumhuriyet Coşkusu: 101 Kişilik Zeybek Gösterisi
7
CHP, Milli Eğitim Bakanlığı Önünde Eylem Düzenledi

Kasım ayında maaşlara zam! Meslek grubuna artı zam ödenecek

Emekli maaşlarında yeşil ışık yaktıran açıklama! Refah payı kapısı aralandı

Çalışandan kesilen maaş vergisinde son durak! İşte maaşlardan kesilecek o oranlar

Kiracı ve ev sahiplerine büyük destek! E-Devlet'e girmek yetecek

Bakan Uraloğlu’ndan müjde! Türkiye Kart projesi 18 yeni ile genişliyor

Binlerce İUP alımı açıklandı! İşte İŞKUR yeni istihdam Açıklaması

Kredi kartından 1 TL bile harcasan yeterli: Banka 20.000 TL ödüyor

Kredi kartı sahipleri dikkat! 1 Kasım’dan önce hemen ödeyeceksiniz: Faizler değişecek

İş Bankası’ndan dev destek! Milyarlarca lira ödenecek

Tarihin rekor politika faizi artırım kararı açıklandı! Merkez Bankası yüzde 200 artış kararı aldı

29 Ekim tatil düzenlemesi açıklandı! 28 Ekim 2024 tatil mi- Mesai olacak mı?

Kiracılara Merkez Bankası’ndan müjde! Kira fiyatları o tarihe kadar düşecek