Kastamonu'da Aile Mantar Zehirlenmesi

Kastamonu'da Mantardan Zehirlenme Olayı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde, ormandan topladıkları mantarları yedikten sonra rahatsızlanan bir aile, hastaneye kaldırıldı. Akgüney köyünde yaşayan M.E. (81), Y.E. (70), M.E. (52), F.E. (47), H.E. (46) ve M.E. (17) isimli bireyler, bulantı, kusma ve karın ağrısı gibi belirtilerle İnebolu Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

Sağlık Durumları İyi

Hastaneye kaldırılan 6 kişi, tedavi altına alındı. Alınan tedbirler sonrası sağlık durumlarının stabil olduğu öğrenildi.