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Kırklareli'nde Yenidoğan Canlandırma Eğitimi Düzenlendi

Kırklareli Sağlık Müdürlüğü, sağlık personeline yönelik 'Yenidoğan Canlandırma Programı' eğitimi düzenledi.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 14:18
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 14:56
Kırklareli'nde Yenidoğan Canlandırma Eğitimi Düzenlendi

Kırklareli'nde Yenidoğan Canlandırma Eğitimi

Kırklareli Sağlık Müdürlüğü, "Yenidoğan Canlandırma Programı" kapsamında sağlık personeline yönelik eğitim düzenledi. İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, Dr. Safiye Ali Toplantı Salonu'nda yaptığı konuşmada, Kırklareli'nin sağlık altyapısını tanıttı. Cerit, yaklaşık 380 bin nüfusa sahip Kırklareli'nde 123 birinci basamak, 5 devlet hastanesi, 1 eğitim ve araştırma hastanesi, 4 özel hastane, 2 ağız ve diş sağlığı merkezi ile 24 acil sağlık istasyonu bulunduğunu belirtti.

Cerit, Türkiye'de binde 11,2 olan kaba doğum hızının Kırklareli'nde 8,1 olarak kaydedildiğini ve bu durumun kentin kaba doğum hızının düşük olduğunu gösterdiğini ifade etti. Türkiye'de anne olma yaşı 29,3 iken, Kırklareli'nde bu yaşın 27,7 olduğunu da kaydetti.

Bu bağlamda, Cerit, geç yaşta doğurganlığın bebek sağlığında komplikasyonlara yol açabileceğini vurguladı. "İlk doğumda anne yaşının ileri olmasının getirdiği komplikasyonlarla karşılaşabiliyoruz. Bebeklerimizin sağlıklı dünyaya gelmesi ve sağlıklı bireyler yetiştirmemiz önceliğimiz," diye konuştu.

Kırklareli'ndeki bebek ölüm hızının binde 5 olarak belirlendiğini ve bu oranının Türkiye ortalamasının binde 9,8 olduğuna dikkat çeken Cerit, bu başarıdan övünç duyduklarını ifade etti. "Daha fazla bilgi sahibi oldukça, kendimizi eğittikçe, donanımlı oldukça, bebeklerin hayata tutunma şansını artırabiliriz. Doğum her an her yerde gerçekleşebilir, bu nedenle hazırlıklı olmak zorundayız,” dedi.

Sağlık Bakanlığı Yenidoğan Canlandırma Programı Eğitmeni Demet Aydoğdu, eğitimde yenidoğan bakımının başlangıç basamakları, pozitif basınçlı ventilasyon, tüple entübasyon, göğüs kompresyonu, kullanılabilecek ilaçlar, canlandırma sonrası bakım, erken doğan bebeklerin canlandırılması ve stabilizasyonu gibi önemli konularda bilgi verdi.

Kırklareli Sağlık Müdürlüğünce "Yenidoğan Canlandırma Programı" kapsamında sağlık personeline...

Kırklareli Sağlık Müdürlüğünce "Yenidoğan Canlandırma Programı" kapsamında sağlık personeline yönelik eğitim düzenlendi.

Kırklareli Sağlık Müdürlüğünce "Yenidoğan Canlandırma Programı" kapsamında sağlık personeline...

Kırklareli Sağlık Müdürlüğünce "Yenidoğan Canlandırma Programı" kapsamında sağlık personeline yönelik eğitim düzenlendi.

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