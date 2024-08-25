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Kuzey Kore'den ABD'nin Nükleer Stratejisine Yanıt

Kuzey Kore, ABD'nin revize edilen nükleer stratejisini eleştirerek güvenlik önlemlerini artıracağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 25.08.2024 11:18
Güncelleme Tarihi: 25.08.2024 11:18
Kuzey Kore'den ABD'nin Nükleer Stratejisine Yanıt

Kuzey Kore, ABD'nin Nükleer Stratejisine Tepki Verdi

Kuzey Kore, Amerika Birleşik Devletleri'nin yeniden düzenlenen nükleer strateji planına sert bir eleştiride bulunarak, nükleer kapasitesini güçlendirmeye devam edeceğini belirtti.

Kuzey Kore'nin Açıklamaları

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı'nın (KCNA) haberine göre, ülkenin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Washington'un Güney Kore ve Japonya'yı da kapsayan Asya-Pasifik bölgesindeki "uydu ülkeleriyle" bir nükleer askeri bloğa dönüştüğüne dikkat çekildi.

Açıklamada, "ABD'nin tehlikeli nükleer duruşunu yeniden düzenlemesinin yol açabileceği her türlü güvenlik sorununu kontrol etmek ve ortadan kaldırmak için stratejik gücümüzü her daim artıracağız. Her türlü nükleer tehdide karşı kararlılıkla duracağız." ifadelerine yer verildi.

Bölgesel Güvenlik ve Nükleer Güç

Kuzey Kore, nükleer gücünü geliştirmeye devam edeceğini vurguladı ve bu durumun, bölgesel barış ve güvenliği sağlamak ile meşru müdafaa hakkının kullanımının temel bir gerekliliği olduğunu ifade etti.

ABD'nin Yeni Nükleer Stratejisi

New York Times'a göre, ABD Başkanı Joe Biden, Amerikan ordusuna ülkesinin nükleer caydırıcılık stratejisini, özellikle Çin'in nükleer kapasitesine yönelik tehditlerini göz önünde bulundurarak, yeniden düzenlenmesini istemişti.

Beyaz Saray, Biden'ın bu kararı hakkında henüz resmi açıklama yapmadı. "Nükleer Görevlendirme Kılavuzu" adlı belgede, Rusya, Çin ve Kuzey Kore ile olası nükleer çatışmalara karşı hazırlık planlarının yer aldığı iddia ediliyor.

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