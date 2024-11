Milli Savunma Bakanlığı'nın 2025 Bütçesi TBMM'de Görüşüldü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kahraman Mehmetçik'in büyük özverisiyle ZAP bölgesinde kilit kapatıldığını açıkladı. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Bakanlığının 2025 yılı bütçesi sunumunu gerçekleştiren Güler, uluslararası güç dengelerindeki değişim ve Türkiye'nin güvenlik tehditleri karşısındaki kararlılığını ifade etti.

Güçlü Savunma Yapısına İhtiyacımız Var

Bakan Güler, güvenlik ortamının dönüştüğü bu karmaşık süreçte, devletin bekası için güçlü bir savunma yapısının gerekliliğine vurgu yaptı. "Tüm tehditlerle etkin bir şekilde başa çıkabilmek için çalışmalarımız artan bir tempoyla devam etmektedir," diye belirtti.

Sınır Güvenliği ve Terörle Mücadele Stratejileri

Güler, ülke sınırlarını koruma ve yasa dışı geçişleri önleme konularında alınan tedbirlere de dikkat çekti. "Khudutlarımızdan kaçak geçişlere asla imkan tanınmamaktadır," dedi. Terör tehdidinin kaynağında yok edilmesi stratejisi doğrultusunda, PKK/KCK, PYD/YPG ve DEAŞ gibi örgütlere karşı artan operasyonlar gerçekleştirildiğini vurguladı.

Zap'ta Kilit Kapandı

Bakan, Suriye ve Irak harekatları kapsamında Mehmetçiğin başarısını hatırlatarak, "Artık Zap'ta kilit kapatılmıştır. Bölgedeki faaliyetlerimiz aynı tempo ve kararlılıkla devam edecektir," şeklinde konuştu.

Şehitlere ve Gazilere Saygı

Güler, Türk ordusunun aziz şehitleri ve kahraman gazilerine duyulan minnetin altını çizerek, "Bu nedenle daima minnettarız ve ilelebet de minnettar kalacağız," ifadelerini kullandı.

Mavi Vatan ve Ege'deki Faaliyetler

The minister emphasized activities in the Ege and Eastern Mediterranean, stating that Turkey aims to maintain peace in these seas and resolve ongoing issues with Greece through dialogue. The Güven Artırıcı Önlemler Toplantıları have resumed, demonstrating a commitment to peaceful collaboration.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne Destek

Güler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin egemenlik haklarının onaylanmasının önemli olduğunu belirterek, Güvenlik İşbirliği ve Terörle Mücadele Mutabakatı ile somut adımlar atıldığını ifade etti.

Uluslararası İşbirlikleri ve NATO Faaliyetleri

Bakan, Türkiye'nin uluslararası arenadaki etkinliğinin arttığını ve NATO'daki katkılarının devam ettiğini de sözlerine ekledi. Karadeniz'deki gerginlikler konusunda Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin önem taşıdığını vurguladı.

