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MİT'in Kriptoloji Soruları Publik Edildi

MİT, kriptoloji örnek sorularını yayınlayarak gizli mesajları ortaya çıkardı.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 09:50
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 09:50
MİT'in Kriptoloji Soruları Publik Edildi

MİT'in Kriptoloji Soruları Yayınlandı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), resmi internet sitesi aracılığıyla kriptoloji üzerine hazırladığı örnek soruların şifrelerini yayınlayarak dikkatleri üzerine çekti.

Öne Çıkan Mesaj

Yayınlanan şifreli metinlerde, dikkatlice saklanan mesajlardan biri "MİT vatan için her an her yerde" olarak belirlendi. Bu şifreli mesajlar, özellikle güvenlik alanında dikkat çekici bir bilgi sunuyor.

Şifreleme Yöntemleri

MİT'in internet sitesinde, klasik şifreleme yöntemlerinden olan "Caesar" ve "Route" sistemleri kullanılarak oluşturulan toplamda 5 sorunun çözümü paylaşıldı. Bu sorulara verilen cevaplar arasında, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sözleri de yer aldı.

Atatürk'ün Şifrelenmiş Sözü

Atatürk'ün kriptoloji ile anlam kazanan sesi, Vigenere teknikleriyle şifrelenmiş olarak sunuldu: "Küçük hanımlar, küçük beyler. Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz."

Kriptolojinin Önemi

Kriptoloji, haberleşmeyi güvenli hale getirmek için özel matematiksel teknikler kullanarak bilgi güvenliğini sağlamaktadır. Bu bağlamda, MİT'in yaptığı bu çalışma, kriptolojinin önemini bir kez daha gözler önüne sermektedir.

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