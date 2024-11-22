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New York Times, OpenAI’a Dava Sürecinde ‘Yanlışlıkla Silme’ İddiasında Bulundu

New York Times avukatları, OpenAI’ın telif hakkı davasında kritik verileri 'yanlışlıkla' sildiğini öne sürdü.

Yayın Tarihi: 22.11.2024 19:54
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 19:54
New York Times, OpenAI’a Dava Sürecinde ‘Yanlışlıkla Silme’ İddiasında Bulundu

New York Times gazetesinin avukatları, yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI ile sürdürülen telif hakkı davasında dikkat çeken bir iddiada bulundu. Gazeteye göre, OpenAI çalışanları, avukat ekibinin 150 saatten fazla zaman harcayarak 'potansiyel kanıt' olarak belirlediği verileri 'yanlışlıkla' silmiştir.

Wired'ın haberine göre, OpenAI, 'yanlışlıkla silinen' verilerin çoğunu geri getirmeyi başardı. Ancak avukatlar, orijinal dosya adlarının ve klasör yapılarının hâlâ eksik olduğunu ifade ediyor. Bu durum, davanın seyrini etkileyebilir.

Avukatlar, bu durumda 'kasıtlı' bir eylem olduğuna inanılacak bir neden olmadığını da vurgulamıştır. Gazetenin bu konudaki sessizliğine rağmen, OpenAI sözcüsü Jason Deutrom, Wired'a yaptığı açıklamada, 'Yapılan nitelendirmelere katılmıyoruz ve yanıtımızı yakında sunacağız.' şeklinde konuştu.

Telif Hakkı Davası Arka Planı

The New York Times, 27 Aralık 2023 tarihinde yapay zeka teknolojilerinin eğitilmesi için izin alınmadan kullanıldığını öne sürerek OpenAI ve Microsoft'a dava açtı. Gazete, OpenAI'ı yayımlanan milyonlarca makalesini, güvenilir bilgi kaynağı olan haber kuruluşlarıyla rekabet eden sohbet robotlarını eğitmek amacıyla izinsiz kullanmakla suçladı.

Bu dava, The New York Times'ın yazılı eserlerinin telif hakkı sorunları nedeniyle ChatGPT ve diğer popüler yapay zeka platformlarının geliştiricisi olan şirketlere karşı açtığı ilk büyük davalardan biri olma özelliği taşıyor. Ayrıca, şubat ayında OpenAI, New York Times'ın iddialarına yanıt vererek, davaya yönelik yanıltıcı deliller oluşturmak amacıyla ChatGPT’yi ve diğer yapay zeka sistemlerini 'hacklediğini' öne sürmüştü.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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