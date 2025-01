Rusya'dan UNICEF'e Eleştiri: Gazze'deki Çocuklar Daha Önemsiz

Rusya’nın Eleştirileri Hız Kesmiyor

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, UNICEF İcra Direktörü Catherine Russell'ın Gazze'deki çocuklara yönelik düzenlenen oturuma katılmamasını kınayarak, "Anlaşılan o ki, UNICEF için Gazze'deki çocuklar, Ukrayna'daki çocuklardan daha önemsiz." ifadesini kullandı.

Gazze'deki Çocuklar İçin Harekete Geçilmeli

Nebenzia, bu oturumda, Gazze'deki çocukların durumunun ele alınması gerekliliğini vurguladı ve oturumu talep ettiklerini belirterek UNICEF İcra Direktörü Russell’ın katılımının istendiğini ifade etti. Ancak Russell’ın başka programları olduğu gerekçesiyle katılmadığını, ayrıca başka üst düzey UNICEF yetkililerinin de müsait olmadıklarını kaydetti.

Nebenzia, Russell’ın ABD tarafından düzenlenen ve yalnızca Ukrayna'daki çocukların ele alındığı toplantıya katılmasını ise dikkat çekici buldu. Bu durumun, UNICEF'in tarafsızlık ilkesini ihlal ettiğini belirtti.

ABD’nin Sorumluluğu ve Avrupa Ülkeleri

Bunun yanı sıra, Nebenzia, ABD'nin BM Güvenlik Konseyi başkanlığı döneminde Gazze'deki çocukların durumuna dair oturum yapılmamasını eleştirerek, “ABD'nin Gazze'de on binlerce çocuğun ölümü hakkında konuşmaktan rahatsız olduğu aşikâr.” açıklamasında bulundu.

Ayrıca, Avrupa ülkelerine de yüklenen Nebenzia, “Kendilerini insan hakları savunucuları olarak gösteren Avrupa ülkeleri, Gazze'de çocukları öldürenlerin hesap vereceğine dair çağrıda bulunmadı.” ifadelerini kullanarak, bu ülkelerin insan haklarına yönelik gerçek tutumunu sorguladı.

Çocukların Durumu Kritik

Nebenzia, Gazze’de, tahminen 14,500'den fazla çocuğun hayatını kaybettiğini, 17,000'den fazlasının refakatsiz kaldığını ve 1,000,000'un üzerinde çocuğun evini terk etmek zorunda kaldığını duyurdu. Ayrıca, her ay 475'in üzerinde çocuğun yaralandığı ve her gün 15 çocuğun engelli hale geldiği bilgilerini paylaştı.

Sonuç olarak, Gazze'deki patlamamış mühimmatın, çocukların yaralanma riskini önümüzdeki 14 yıl boyunca devam ettireceğinin altını çizen Nebenzia, uluslararası toplumu acilen harekete geçmeye çağırdı.