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Şehit Polis Memuru Şeyda Yılmaz'ın Vatan Hasreti

Şehit polis Şeyda Yılmaz'ın dayısı, gençliğinde şehit olma isteğini dile getirdi. Vatan sevgisi ve meslek aşkı gözler önüne serildi.

Yayın Tarihi: 24.09.2024 17:38
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 17:48
Şehit Polis Memuru Şeyda Yılmaz'ın Vatan Hasreti

Şehit Polis Memuru Şeyda Yılmaz'ın Anıları

Ümraniye'de bir motosiklet hırsızlığı olayı sırasında hayatını kaybeden 27 yaşındaki polis memuru Şeyda Yılmaz, vatanına olan bağlılığıyla dikkat çekiyordu. Yılmaz'ın dayısı Mustafa Yaman, yeğeninin çocukken kendisine sıkça "Şehit olmak istiyorum" dediğini belirtti.

Dayısı Mustafa Yaman'ın Açıklamaları

Mustafa Yaman, Sivas'ta verdiği bir röportajda, "O bizim her şeyimizdi, vatanını seven bir evlattı. Anneme ve bana her zaman polis olmak istediğini söylerdi. Annesi 'Oğlum, şehit olamazsın' derdi fakat Şeyda, 'Ben varım anne, ben şehit olacağım, sen de şehit annesi olacaksın' diye yanıt verirdi." ifadelerini kullandı. İşini Severek Yapıyordu

Yılmaz'ın, işini tutkuyla yaptığına dikkat çeken Yaman, en son 1 hafta önce görüştüklerini söyledi. Yaman, yeğeninin Sivas'ta bir kedisi olduğunu ve onu almak için izin alarak döneceğini belirttiği sözlerine yer verdi: "Bana 'kedime iyi bak, onu alacağım' dedi. Dün sabah izin alıp onu almak için gelecekti."

Olayın Kısa Özeti

Dudullu Polis Merkezi'nde gözaltına alınan 19 yaşındaki Yunus Emre G., hakkında 26 ayrı suç kaydı bulunmasına rağmen, karakoldan kaçmayı başardı. Kaçışı sırasında polis memurları Şeyda Yılmaz ve K.H.S., kaçan şüphelinin peşine düştü. Ancak kısa süreli kovalamacanın ardından meydana gelen arbede esnasında şüpheli, bir polis memurunun silahını alarak ateş açtı ve Yılmaz'ı şehit etti. Olayda K.H.S. ile şüphelinin annesi P.G. de yaralandı.

Ümraniye'de motosiklet hırsızlığı suçundan yakalanan şüphelinin, kaçmasının ardından yaşanan...

Ümraniye'de motosiklet hırsızlığı suçundan yakalanan şüphelinin, kaçmasının ardından yaşanan arbede sırasında silahla ateş etmesi sonucu şehit olan polis memuru Şeyda Yılmaz'ın dayısı Mustafa Yaman, açıklamada bulundu.

Ümraniye'de motosiklet hırsızlığı suçundan yakalanan şüphelinin, kaçmasının ardından yaşanan...

Ümraniye'de motosiklet hırsızlığı suçundan yakalanan şüphelinin, kaçmasının ardından yaşanan arbede sırasında silahla ateş etmesi sonucu şehit olan polis memuru Şeyda Yılmaz'ın dayısı Mustafa Yaman, açıklamada bulundu.

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