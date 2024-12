Stratcom Summit 24: Veri Güvenliği ve Kamu Yararı Teması Öne Çıktı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Uluslararası Stratejik İletişim Forumu (Stratcom Summit 24), "Yapay Zeka Çağında Dijital Şeffaflık: Veri Güvenliği ile Kamu Yararını Sağlamak" başlıklı bir panelle katkı sundu. Panel, Global Persuasion Strategies Müdürü Dr. Nancy Snow'un moderatörlüğünde gerçekleştirildi.

Panelde Öne Çıkan İsimler

Panele, Bosna Hersek Dışişleri Bakanlığı Danışmanı Dino Selimoviç, İspanya Nebrija Üniversitesinden Prof. Dr. Carlos Galan Cordero, All Tech is Human Yardımcı Direktörü Sandra Khalil, CeSPI Türkiye Gözlemevi Bilimsel Direktörü Dr. Valeria Giannotta ve Innovative Solution Partners Inc. Kurucu Ortağı ve Üst Yöneticisi Mariyah Saifuddin gibi değerli isimler katıldı.

Dijitalleşmenin Yolsuzlukla Mücadelesi

Bosna Hersek Dışişleri Bakanlığı Danışmanı Selimoviç, dijitalleşmenin yolsuzluğun önüne geçmedeki rolünü vurgulayarak, dijital araçların bireylerin yolsuzluk yapma ihtimalini azalttığına dikkat çekti. Ayrıca, Bosna-Hersek'in AB üyelik süreci için kendilerini hizaladıklarını ifade etti ve kişisel verilerin korunmasına yönelik yeni bir yasanın hazırlandığını kaydetti.

Şeffaflık ve Sorumlu Yapay Zeka Üzerine Vurgular

İspanya Nebrija Üniversitesinden Cordero, İspanya'daki veri koruma kanunlarının şeffaflık konusundaki rolünü anlatırken, All Tech is Human Yardımcı Direktörü Khalil, yapay zekanın etik ve toplumsal değerlerle uyumlu kullanımı gerektiğinin altını çizdi. Khalil ayrıca, kullanıcıların sürekli olarak yapay zeka eğitimleri alması gerektiğini belirtti.

Türkiye'nin Rolü ve Uluslararası Medya

CeSPI Türkiye Gözlemevi Bilimsel Direktörü Dr. Valeria Giannotta, Türkiye'nin uluslararası sistemdeki önemli rolüne vurgu yaparak, doğru bilgiyi sağlama konusundaki çabaları için TRT ve Anadolu Ajansı'nı övdü. Giannotta, "Bu tür krizler olduğunda medyanın bilgiyi nasıl portrelediğini biliyorum. Türkiye'de gerçek bilgiye ulaşmak daha kolay." dedi.

Tedarik Zincirinin İyileştirilmesi

Innovative Solution Partners Inc. Kurucu Ortağı Mariyah Saifuddin, yapay zekanın uzun süredir var olduğunu hatırlatarak, verilerin işlenmesinin önemine dikkat çekti. Kovid-19 salgınının tedarik zincirinde yarattığı hasar hakkında bilgi veren Saifuddin, iyileştirme çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca "İletişimde Yapay Zeka: Eğilimler, Tuzaklar ve Dönüşüm" temasıyla bu yıl dördüncüsü düzenlenen Uluslararası Stratejik İletişim Forumu'nda (Stratcom Summit 24) "Yapay Zeka Çağında Dijital Şeffaflık: Veri Güvenliği ile Kamu Yararını Sağlamak" başlıklı panel gerçekleştirildi. Global Persuasion Strategies Müdürü Dr. Nancy Snow'un (solda) moderatörlüğünü yaptığı panele Bosna Hersek Dışişleri Bakanlığı Danışmanı Dino Selimoviç (sol 2), İspanya Nebrija Üniversitesinden Prof. Dr. Carlos Galan Cordero (sol 3), All Tech is Human Yardımcı Direktörü Sandra Khalil (sağ 2), CeSPI Türkiye Gözlemevi Bilimsel Direktörü Dr. Valeria Giannotta (sağ 3) ve Innovative Solution Partners Inc. Kurucu Ortağı ve Üst Yöneticisi (CEO) Mariyah Saifuddin (sağda) konuşmacı olarak yer aldı.

