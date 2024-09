Türk Bayrağı ile Anma: Terörün Kurbanları Unutulmadı

Güneyce'de Terör Kurbanlarına Anma Töreni

Faith-ı Teröre Tepki: Türk Bayrağı

21 Eylül 1987'de meydana gelen saldırıda ailesinin 4 çocuğunu ve 6 kadını kaybeden Güngör, her yıl düzenli olarak etkinlik yapacaklarını belirtti. "Bu Türk bayrağı altında yaşayanlar her zaman burada olacaklar. Her yıl onları burada lanetleyeceğiz," dedi.

Aile Üyeleri Duygularını Paylaştı

Fatma Güngör, "Amacımız, hainlere karşı bayrağımızı dalgalandırmak ve gölgesinde vatan nöbeti beklemektir," derken, Beşire Güngör, saldırının ardından yetimlere sahip çıktığını ve hepsini büyüttüğünü anlattı.

Katliamın Acısı Sona Ermiyor

Hanım Güngör ise her yıl katliamı anmak için köye geldiklerini dile getirdi. Anma etkinliğine katılan Kumçatı Belde Belediye Başkanı Cemal Demir ve Kumçatı Jandarma Karakol Komutanı Kıdemli Başçavuş Hüseyin Önal, toplumun acılarını paylaşmak için burada bulunduklarını ifade ettiler.

1987'deki terör saldırısında hayatını kaybedenler arasında Rıfat (80), Emine (70), Sait (35), Behiye (32), Narinç (35), Huhe (34), Hizne (33), Emine (20), Azime (15), Hülya (4), Abdulcebar (2) ve Sacide Güngör (2) bulunuyor, Fettah Güngör (6) ise ağır yaralanmıştı.

