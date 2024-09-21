DOLAR
34,09 0,02%
EURO
38,04 0,04%
ALTIN
2.874,38 0,03%
BITCOIN
2.149.641,57 -0,35%

Türk Bayrağı ile Anma: Terörün Kurbanları Unutulmadı

Güneyce köyünde PKK tarafından katledilen 12 kişi her yıl Türk bayrağı ile anılacak. Aileleri unutulmaması için katliamı anmaya devam edecek.

Yayın Tarihi: 21.09.2024 14:36
Güncelleme Tarihi: 21.09.2024 14:54
Türk Bayrağı ile Anma: Terörün Kurbanları Unutulmadı

Güneyce'de Terör Kurbanlarına Anma Töreni

Şırnak'ın Güneyce köyünün Berman mezrasında, 37 yıl önce PKK'lı teröristler tarafından gerçekleştirilen saldırıda kaybedilen 12 yakınını anmak için Türk bayrağı asıldı. Şehmuz Güngör, katliamın yıl dönümünde köydeki evine akrabaları ile birlikte bayrak astı ve anma etkinliği düzenledi.

Faith-ı Teröre Tepki: Türk Bayrağı

21 Eylül 1987'de meydana gelen saldırıda ailesinin 4 çocuğunu ve 6 kadını kaybeden Güngör, her yıl düzenli olarak etkinlik yapacaklarını belirtti. "Bu Türk bayrağı altında yaşayanlar her zaman burada olacaklar. Her yıl onları burada lanetleyeceğiz," dedi.

Aile Üyeleri Duygularını Paylaştı

Fatma Güngör, "Amacımız, hainlere karşı bayrağımızı dalgalandırmak ve gölgesinde vatan nöbeti beklemektir," derken, Beşire Güngör, saldırının ardından yetimlere sahip çıktığını ve hepsini büyüttüğünü anlattı.

Katliamın Acısı Sona Ermiyor

Hanım Güngör ise her yıl katliamı anmak için köye geldiklerini dile getirdi. Anma etkinliğine katılan Kumçatı Belde Belediye Başkanı Cemal Demir ve Kumçatı Jandarma Karakol Komutanı Kıdemli Başçavuş Hüseyin Önal, toplumun acılarını paylaşmak için burada bulunduklarını ifade ettiler.

1987'deki terör saldırısında hayatını kaybedenler arasında Rıfat (80), Emine (70), Sait (35), Behiye (32), Narinç (35), Huhe (34), Hizne (33), Emine (20), Azime (15), Hülya (4), Abdulcebar (2) ve Sacide Güngör (2) bulunuyor, Fettah Güngör (6) ise ağır yaralanmıştı.

Şırnak'ın Güneyce köyünün Berman mezrasında 21 Eylül 1987'de PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu...

Şırnak'ın Güneyce köyünün Berman mezrasında 21 Eylül 1987'de PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu ailesinden 4'ü çocuk, 6'sı kadın 12 kişiyi kaybeden Şehmuz Güngör (63) ile yakınları, katliamın yaşandığı eve Türk bayrağı astı.

Şırnak'ın Güneyce köyünün Berman mezrasında 21 Eylül 1987'de PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu...

Şırnak'ın Güneyce köyünün Berman mezrasında 21 Eylül 1987'de PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu ailesinden 4'ü çocuk, 6'sı kadın 12 kişiyi kaybeden Şehmuz Güngör (63) ile yakınları, katliamın yaşandığı eve Türk bayrağı astı.

Şırnak'ın Güneyce köyünün Berman mezrasında 21 Eylül 1987'de PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu...

Şırnak'ın Güneyce köyünün Berman mezrasında 21 Eylül 1987'de PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu ailesinden 4'ü çocuk, 6'sı kadın 12 kişiyi kaybeden Şehmuz Güngör (63) ile yakınları, katliamın yaşandığı eve Türk bayrağı astı.

Şırnak'ın Güneyce köyünün Berman mezrasında 21 Eylül 1987'de PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu...

Şırnak'ın Güneyce köyünün Berman mezrasında 21 Eylül 1987'de PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu ailesinden 4'ü çocuk, 6'sı kadın 12 kişiyi kaybeden Şehmuz Güngör (63) ile yakınları, katliamın yaşandığı eve Türk bayrağı astı.

Şırnak'ın Güneyce köyünün Berman mezrasında 21 Eylül 1987'de PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu...

Şırnak'ın Güneyce köyünün Berman mezrasında 21 Eylül 1987'de PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu ailesinden 4'ü çocuk, 6'sı kadın 12 kişiyi kaybeden Şehmuz Güngör (63) ile yakınları, katliamın yaşandığı eve Türk bayrağı astı.

Şırnak'ın Güneyce köyünün Berman mezrasında 21 Eylül 1987'de PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu...

Şırnak'ın Güneyce köyünün Berman mezrasında 21 Eylül 1987'de PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu ailesinden 4'ü çocuk, 6'sı kadın 12 kişiyi kaybeden Şehmuz Güngör (63) ile yakınları, katliamın yaşandığı eve Türk bayrağı astı.

Şırnak'ın Güneyce köyünün Berman mezrasında 21 Eylül 1987'de PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu...

Şırnak'ın Güneyce köyünün Berman mezrasında 21 Eylül 1987'de PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu ailesinden 4'ü çocuk, 6'sı kadın 12 kişiyi kaybeden Şehmuz Güngör (63) ile yakınları, katliamın yaşandığı eve Türk bayrağı astı.

Şırnak'ın Güneyce köyünün Berman mezrasında 21 Eylül 1987'de PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu...

Şırnak'ın Güneyce köyünün Berman mezrasında 21 Eylül 1987'de PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu ailesinden 4'ü çocuk, 6'sı kadın 12 kişiyi kaybeden Şehmuz Güngör (63) ile yakınları, katliamın yaşandığı eve Türk bayrağı astı.

Şırnak'ın Güneyce köyünün Berman mezrasında 21 Eylül 1987'de PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu...

Şırnak'ın Güneyce köyünün Berman mezrasında 21 Eylül 1987'de PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu ailesinden 4'ü çocuk, 6'sı kadın 12 kişiyi kaybeden Şehmuz Güngör (63) ile yakınları, katliamın yaşandığı eve Türk bayrağı astı.

Şırnak'ın Güneyce köyünün Berman mezrasında 21 Eylül 1987'de PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu...

Şırnak'ın Güneyce köyünün Berman mezrasında 21 Eylül 1987'de PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu ailesinden 4'ü çocuk, 6'sı kadın 12 kişiyi kaybeden Şehmuz Güngör (63) ile yakınları, katliamın yaşandığı eve Türk bayrağı astı.

Şırnak'ın Güneyce köyünün Berman mezrasında 21 Eylül 1987'de PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu...

Şırnak'ın Güneyce köyünün Berman mezrasında 21 Eylül 1987'de PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu ailesinden 4'ü çocuk, 6'sı kadın 12 kişiyi kaybeden Şehmuz Güngör (63) ile yakınları, katliamın yaşandığı eve Türk bayrağı astı.

Şırnak'ın Güneyce köyünün Berman mezrasında 21 Eylül 1987'de PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu...

Şırnak'ın Güneyce köyünün Berman mezrasında 21 Eylül 1987'de PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu ailesinden 4'ü çocuk, 6'sı kadın 12 kişiyi kaybeden Şehmuz Güngör (63) ile yakınları, katliamın yaşandığı eve Türk bayrağı astı.

İLGİLİ HABERLER

ŞOK 21 Eylül 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı! Persil Power Jel Deterjan 252 TL'den 160 TL'ye, Elidor Şampuan 122 TL'den 60 TL'ye Düştü

12 Milyon 200 Bin Emekliye 7.000 TL Ek Ödeme Müjdesi Az Önce Geldi

SGK girişi 1993, 1998, 2001 ve 2005 yılı olan kadın ve erkeklere erken emeklilik

Konut Satışları Ağustosta Zirve Yaptı! İşte Banka Banka Konut Faiz Kredi Oranları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
MHP İl Başkanları Toplantısı: Birlik ve Sorumluluk Vurgusu
2
Bursa Hızlı Tren Projesi İle Ulaşım Süresi Kısalacak
3
Kocaeli'de Genç Boğulma Tehlikesi Geçirdi
4
Narin Güran’ın Cinayetinde Şok Edici İddia: Aile İçindeki Yasak İlişkiler ve Cinayet Planı Kan Dondurdu
5
Kara Deliklerin Gizemleri: Yeni Gözlemler ve Keşifler
6
Sakaryaspor Başkanı'na Tokat Atan Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
7
Ankara'da 'Asım 100 Yaşında Bilgi Şöleni' Etkinliği Gerçekleşti

O emekliyi yakından ilgilendiriyor! Maaşınız şak diye kesiliyor

3600 TL ek ödeme alabilemk için son 9 gün! Banka müjdeyi patlattı

O memurların maaşlarında yüzde 25 artış! 15.886 TL artı ödeme imzası atıldı

Dar gelirliye hükümetten yeni ev alma fırsatı! Yüzde 50 indirim ile konut hayalleriniz gerçek olacak

ŞOK 21 Eylül 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı! Persil Power Jel Deterjan 252 TL'den 160 TL'ye, Elidor Şampuan 122 TL'den 60 TL'ye Düştü

TÜRKŞEKER 1350 İşçi Alımı İlanı Yayımlandı! 14 Şehirde Yüksek Maaş ile Kamu İşçisi Alınacak

Emeklilik Sistemi Değişiyor! Yeni Emeklilik Sisteminde Dikkat Çeken Yüzde 85 Zam Detayı: Prim, Yaş ve Gün Sayısı Ne Olacak?

TOKİ'nin Yüzde 25 İndirim Kampanyası ile Ev ve İş Yeri Sahibi Olma Fırsatı

Konut Satışları Ağustosta Zirve Yaptı! İşte Banka Banka Konut Faiz Kredi Oranları

Düşük KPSS Puanı, En Az Lise Mezunu Olanlar Dikkat! Memur Alımları Başladı: 50-70 Puanla Memur Olma Fırsatını Kaçırmayın!

SGK girişi 1993, 1998, 2001 ve 2005 yılı olan kadın ve erkeklere erken emeklilik

12 Milyon 200 Bin Emekliye 7.000 TL Ek Ödeme Müjdesi Az Önce Geldi