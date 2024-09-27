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Uluslararası Fantasİstanbul Film Festivali Ödülleri Sahiplerini Buldu

Fantasİstanbul Film Festivali, ödüllerini Torun Center'da düzenlenen törenle dağıttı. Festivalde çeşitli filmler gösterildi.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 09:52
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 10:13
Uluslararası Fantasİstanbul Film Festivali Ödülleri Sahiplerini Buldu

Uluslararası Fantasİstanbul Film Festivali Ödül Töreni Gerçekleşti

Bu yıl ilki düzenlenen Uluslararası Fantasİstanbul Film Festivali, "Özgün Film Garantili" sloganıyla dikkat çekti. Ödül töreni, Torun Center'da gerçekleştirildi. Törende, "Ulusal Film", "Uluslararası Film" ve "Vizyon Sahibi Yönetmen" ödülleri sahiplerini buldu.

Film-San'ın Katkılarıyla Zenginleştirilen Festival

Festival, Film Sanayi ve Tüm Sanatçılar Güçlendirme Vakfı (Film-San) tarafından desteklendi. Bir hafta boyunca süren etkinlikte film gösterimlerinin yanı sıra, yönetmen ve yapımcıların katıldığı söyleşiler de yer aldı.

Sanat Yönetmeni Kerem Akça'nın Açıklamaları

Festivalin artistik direktörü Kerem Akça, törendeki konuşmasında ulusal ve uluslararası kısımlarda yarışmalar düzenlediklerini belirtti. "Türkiye prömiyeri olan 26 film gösterdik. Bu anlamda özgün film garantisini sağlamak için özel bir seçki oluşturduk." dedi.

Film-San Genel Müdürü Kıvanç Terzioğlu'nun Değerlendirmesi

Kıvanç Terzioğlu, festivalin 1,5 aylık bir hazırlığın ürünü olduğunu belirterek, güzel filmlerin seyirciyle buluştuğunu ifade etti.

Onur Ünlü'den Fantastik Sinema Üzerine Notlar

Festivalin jürisinde yer alan yönetmen ve senarist Onur Ünlü, fantastik film yapmanın zorluklarından bahsetti ve "Burada filmi bulunan herkese teşekkür ediyorum." dedi. Ayrıca Tomris Giritlioğlu'na olan saygısını belirterek, "'Cenaze' filmini özellikle sevdik." şeklinde ifade etti.

Ödül Sahipleri Açıklandı

Törende, "Vizyon Sahibi Yönetmen" ödülü Eddie Alcazar'a, "Altın Cüce Uluslararası En İyi Film" ödülü Melik Saraçoğlu'nun "Invisible Fight" filmine, "Altın Cüce Ulusal En İyi Film" ödülü ise Kaan Müjdeci'nin "Iguana Tokyo" yapımına verildi.

Festivalin Kapanışı

Festival, "Cenaze" filminin gösterimiyle son buldu.

Festival Danışma ve Jüri Üyeleri

Bu yılki festivalin danışma kurulu; Asuman Dabak, Yağmur, Durul Taylan, Ömer Faruk Sorak ve Alex Proyas'dan oluştu. Ulusal yarışma jürisi ise Onur Ünlü başkanlığında, Salih Bademci, Pelin Akil, Özge Özberk ve Murat Kılıç ile uluslararası film jürisi Alex De La Iglesia, Jale Arıkan, Ozan Adam ve Melik Saraçoğlu'ndan oluştu.

Gösterilen Filmler

Festivalde "Ulusal Yarışma" kategorisinde Aşk Falan Filan, Avcı İlk Kehanet, Bir Kar Tanesinin Ömrü, Cenaze, Dissosiye, Eflatun, Iguana Tokyo, Kerr, Mitat ve Osman Sekiz gibi Türk yapımlar gösterildi. Dünya sineması kategorisinde ise Fairytale, Conann, Darla in Space, Sparta, Humanist Vampire Seeking Consenting Suicidal Person, The Sweet East, Broadway, Cidade Campo, The Invisible Fight ve Mammalia filmleri izlendi.

Fantastik Galalar bölümünde ise The People's Joker, Another End, Between The Temples, Divinity, Realm of Satan ve They Shot The Piano Player filmleri gösterildi.

"Özgün Film Garantili" sloganıyla bu yıl ilki düzenlenen Uluslararası Fantasİstanbul Film...

"Özgün Film Garantili" sloganıyla bu yıl ilki düzenlenen Uluslararası Fantasİstanbul Film Festivali'nin ödül töreni Torun Center'da yapıldı.

"Özgün Film Garantili" sloganıyla bu yıl ilki düzenlenen Uluslararası Fantasİstanbul Film...

"Özgün Film Garantili" sloganıyla bu yıl ilki düzenlenen Uluslararası Fantasİstanbul Film Festivali'nin ödül töreni Torun Center'da yapıldı.

"Özgün Film Garantili" sloganıyla bu yıl ilki düzenlenen Uluslararası Fantasİstanbul Film...

"Özgün Film Garantili" sloganıyla bu yıl ilki düzenlenen Uluslararası Fantasİstanbul Film Festivali'nin ödül töreni Torun Center'da yapıldı.

"Özgün Film Garantili" sloganıyla bu yıl ilki düzenlenen Uluslararası Fantasİstanbul Film...

"Özgün Film Garantili" sloganıyla bu yıl ilki düzenlenen Uluslararası Fantasİstanbul Film Festivali'nin ödül töreni Torun Center'da yapıldı.

"Özgün Film Garantili" sloganıyla bu yıl ilki düzenlenen Uluslararası Fantasİstanbul Film...

"Özgün Film Garantili" sloganıyla bu yıl ilki düzenlenen Uluslararası Fantasİstanbul Film Festivali'nin ödül töreni Torun Center'da yapıldı.

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