Adıyaman'da Karadağ Mevkiinde orman yangını

Adıyaman merkez Karadağ Mevkiinde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi ve ekipler olay yerine sevk edildi.

Müdahale ve söndürme çalışmaları:

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve söndürdü. Ekiplerin hızlı müdahalesi yangının daha geniş alanlara yayılmasını engelledi.

Can kaybı ve zarar:

Olayda ölüm ya da yaralanma olmadığı bildirildi, ancak bazı ağaçların zarar gördüğü aktarıldı. Yangının çıkış nedeni konusunda resmi açıklama bekleniyor.

ADIYAMAN’DA, ORMANLIK ALANDA ÇIKAN YANGIN KORKUTTU.