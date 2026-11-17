Boşanmanın ardından sokakta 15 bıçak darbesi: mahkeme haksız tahrik indirimiyle sanığı tahliye etti

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 1 Şubat 2025'te meydana gelen olayda, bir hafta önce anlaşmalı olarak boşandığı eski eşi Tuba Y. (30) sokak ortasında defalarca bıçaklanarak ağır yaralandı. Olayın mağduru olan genç kadının vücudunda 15 bıçak yarası ve kemik kırığı tespit edildi.

Olayın gelişimi:

İhbar üzerine Şirinköy Mahallesi Halide Edip Adıvar Caddesi'ne gelen ekipler, çevredekilerin sanığı sopalarla linç etmeye çalıştığını tespit etti. Görgü tanıklarının ifadelerine göre yaralı kadın vatandaşları uzaklaştırmaya çalışırken "O benim çocuklarımın babası" dedi. Polis ekipleri havaya ateş açarak kalabalığın elinden Tuncay H. (38) isimli şüpheliyi kurtardı ve gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen sanık, ilk aşamada tutuklandı. İddianamede tarafların 24 Ocak tarihinde anlaşmalı şekilde boşandıkları belirtildi. Sanık hakkında "kadına ve boşandığı eşe yönelik kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan dava açıldı.

Duruşma süreci ve savunma:

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın beşinci celsesine tutuklu sanık ve avukatı katıldı. Duruşmada söz alan sanık, önceki ifadelerini tekrar ettiğini belirterek öldürme kastı olmadığını savundu ve tahliyesini talep etti. Sanık, olay günü yaşanan tartışmayı anlattığı önceki savunmasında, çocukların annesiyle yaşadığı münakaşanın ardından sinirlendiğini ve o andan sonrasını hatırlamadığını söyledi.

Sanığın ifadesinde, epilepsi hastası olan oğlunu takip edebilmek için GPS özellikli kol saati bulunduğu; oğlunun saati bulamayınca çocukların gönderilmemesi üzerine tartışma çıktığı belirtildi. Sanık, eski eşinin kendisine "Adam olsaydın" dediğini, bu söze sinirlendiğini ve bir süre sonra ellerinde kanı görerek bıçağı yere attığını anlattı.

Mahkeme kararı ve tahliye:

Mahkeme heyeti, sanığın eylemini boşandığı eşe karşı kasten yaralama suçu kapsamında değerlendirdi ve haksız tahrik indirimine giderek sanığa 2 yıl 4 ay hapis cezası verdi. Verilen ceza sonrası mahkeme sanığın tahliyesine hükmetti.

Duruşma sürecinde sanığın daha önce 4 Haziran tarihli celsede tutukluluk süresi göz önüne alınarak adli kontrolle serbest bırakıldığı, yapılan itiraz üzerine nöbetçi mahkeme tarafından yeniden tutuklandığı bilgisi de dosyada yer aldı.

Dosyada yer alan tıbbi bulgular, mağdur Tuba Y.'nin vücudundaki çok sayıda bıçak yarası ve kemik kırığına ilişkin raporları içeriyor. Mahkemenin hükmü, eylemin oluş biçimi ve sanığın savunması dikkate alınarak haksız tahrik indirimiyle sonuçlandı.

Yargılama ve karar metninde belirtilenler bu çerçevededir; dosyada yer alan tarihler, isimler ve sayısal veriler korunmuştur.

OLAY ANI (ARŞİV)