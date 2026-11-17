Sunar, COP31 destinasyonunda sürdürülebilir çözümlerle yer aldı

Sunar Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Mustafa Nuri Çomu, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında organizasyona tedarik ettikleri çöplerin biyobozunur ve biyobazlı ham maddelerden üretildiğini açıkladı. Çomu, bunun yaklaşık 10 yıldır üzerinde çalıştıkları bir ürün olduğunu belirterek, COP31'in amaçlarıyla doğrudan örtüştüğünü vurguladı.

ürünün gelişimi ve COP31 uyumu:

Çomu, Sunar Grubu'nun COP31'in ayni hizmet sağlayıcılarından biri olduğunu ve organizasyonda konvansiyonel plastikler yerine biyobozunur ve biyobazlı ham maddelerden üretilmiş çöp poşetlerinin kullanıldığını söyledi. Geliştirme sürecinin uzun soluklu olduğunu söyleyen Çomu, "Bu, yaklaşık 10 yıldır üzerinde çalıştığımız bir ürün. COP31’in amacıyla da doğrudan örtüştüğünü düşünüyoruz" dedi.

COP31 Başkanlığı'nın üretim ve imalat sektöründe döngüsel malzeme kullanım oranını 2035 yılına kadar en az yüzde 15'e çıkarma hedefine de değinen Çomu, bu tür tedariklerin hedefe hizmet edecek somut adımlar olduğunu ifade etti. Organizasyonda sürdürülebilir uygulamaların artırılmasının önemine dikkat çekti ve benzer projelerin yaygınlaşmasının teşvik edileceğini aktardı.

yeşil dönüşüm sertifikası ve enerji hedefleri:

Sunar'ın COP31 kapsamında bir diğer önemli adımı da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilen Yeşil Dönüşüm Merkezi sertifikası oldu. Çomu, bu belgeyi almak için yaklaşık bir buçuk yıldır yürüttükleri çalışmaların sonucunda başvuru kriterlerini karşılayarak sertifikayı almaya hak kazandıklarını belirtti. Enerji dönüşümü, enerji üretimi ve tesislerdeki enerji izlenebilirliği ile enerji tasarrufu projelerinin bu süreçte belirleyici olduğunu söyledi.

Enerji yatırımlarına dair planlarını da paylaşan Çomu, "Enerji dönüşümümüzü tamamlamayı hedefliyoruz. Bu yılın sonuna kadar Sunar Grubu olarak güneş enerjisi santrallerimizde toplam 100 megavatın üzerinde kurulu güce ulaşacağız" açıklamasını yaptı. Çomu, Türkiye'nin güneş enerjisi üretiminde Avrupa'da üst sıralara çıktığını ve bu gelişmenin enerji bağımsızlığı ile ithalatın azaltılmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

Ayrıca Sunar'ın biyobozunur ürünlerde üretim kapasitesini artırmayı planladığını ve bu ürünlerin kısa vadede Türkiye'de daha yaygın kullanılmasını beklediklerini belirtti. Şirketin şu an için yurt dışı pazarına ağırlık verdiğini, ancak COP31'in sağladığı farkındalıkla yurt içi talebin de artacağını öngördüklerini söyledi. Çomu, eczacılık ve yapı kimyasalları gibi farklı sektörler için de biyobazlı ham maddelerden katma değerli ürünler geliştirdiklerini ekledi.

taahhütlerin eyleme dönüşmesi beklentisi:

Çomu, COP31'de verilen taahhütlerin somut adımlara dönüşmesinin önemine vurgu yaparak, Sunar'ın yalnızca konuşmakla kalmayıp uygulamaya geçme konusunda gayret gösterdiğini belirtti. "En büyük temennimiz, COP31'de verilen taahhütlerin somut adımlara dönüşmesidir" diyen Çomu, ülkeler ve şirketlerin yeni teknolojileri uygulamaya almak zorunda olduklarını ve karbon yakalama, atık yönetimi gibi alanlarda geliştirilen yeniliklerin yatırım yapılabilir hale geldiğinde somut iyileşmeler yaratacağını söyledi.

Son olarak Çomu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın sağladığı destek ve teşviklerin çalışmalarına katkıda bulunduğunu, bu desteklerin eğitim ve başvuru süreçlerinde kurumlarını geliştirdiğini belirterek, programın ilk elçilerinden biri olarak görüldükleri için teşekkür etti.

COP31'de kullanılan biyobozunur çöp poşetleri Sunar'dan