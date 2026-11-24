Akseki'ye uluslararası bir kültür ve sağlık merkezinin planı

Antalya’nın Akseki ilçesi için tasarlanan COP31 Dünya Kültür Köyü projesi, dünya çapından 196 ülkeyi temsil eden evlerin aynı alanda buluşmasını hedefliyor. Proje, sadece turizm odaklı bir yatırım olmayıp, 196 ev ve yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik sağlık-uzun yaşam (longevity) olanakları sunacak uluslararası bir merkez olarak planlanıyor.

Yerinde inceleme ve paydaş heyeti:

Projenin ilk çalışmaları kapsamında Dünya Yaşlanma Konseyi Başkanı ve İbn Sina Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Kemal Aydın öncülüğünde bir uluslararası heyet, Akseki’nin tarihi Sarıhacılar Mahallesinde incelemeler yaptı. İncelemede İngiltere temsilcisi Faruk Güven, İsviçre temsilcisi Engin Yaman ve Akseki Eğitim Hayratı Derneği Akseki Şube Başkanı Mürşit Pişkin de yer aldı; tarihî düğmeli evler, cami ve kervan göç yolu değerlendirildi.

Projede amaç, kapsam ve coğrafi genişleme:

Aydın, Akseki’nin doğal havası, tarihî dokusu, gastronomisi ve kültürel mirasının projeye uygun bir zemin sunduğunu vurguladı. Proje başlangıçta Akseki'de 196 ülkeyi temsil eden bağımsız evlerle hayata geçirilmesi, ardından Türkiye’nin 7 bölgesine yayılması ve nihai aşamada uluslararası bir modele dönüşmesi olarak hedefleniyor. Ayrıca Toroslar bölgesinin sağlık ve longevity vadileri açısından fırsatlar sunduğu; Yozgat ve Düzce gibi doğal ve termal kaynakları bulunan bölgelerin de projeye dahil edilmesinin planlandığı belirtildi.

Projenin ilk etap başvurusunun Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına yapılması, sonrasında ise ulusal ve uluslararası fonlarla yaklaşık 190 ülke ve uluslararası kuruluşa tanıtılması hedefleniyor. Hazırlık ve uygulama sürecinde kamu kurumları, akademi, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, medya ve toplum liderlerinin bir araya getirilmesi planlanıyor.

İbni Sina felsefesi ve yaşam odaklı tasarım:

Projenin temelinde İbni Sina’nın bütüncül sağlık anlayışı yer alacak; beden, ruh, zihin ve sosyal yaşam bir arada ele alınacak. Köyde farklı inançlara açık mekanlar (cami, kilise, havra) ile birlikte sanat terapisi, aromaterapi ve kültürel etkinlik alanlarının olması öngörülüyor. Ayrıca, dünya genelinde yaşlı nüfusun hızla arttığı ve 2050 yılında 2 milyarı aşmasının beklendiği vurgulanarak, sağlıklı yaşlanma konusunda bilimsel araştırmalar yapılacağı bildirildi.

Projeye ilişkin açıklamada, dünyanın en uzun yaşayan nüfuslarının bulunduğu bölgelerin incelenip yaşam alışkanlıklarının belgeleneceği ve bunun Dünyanın Yüzleri adındaki çalışma kapsamında yürütüleceği ifade edildi. Amaç, Akseki’den başlayarak örnek alınabilecek bir yaşam modeli geliştirmek ve bu modeli uluslararası iş birlikleriyle yaygınlaştırmak olarak özetlendi.

İş birliği modeli ve uygulanabilirlik:

Başlangıç aşamasında COP31 ruhundan ilham alınarak imece ve iş birliği yaklaşımıyla hareket edileceği; Birleşmiş Milletler ve dünyadaki sivil toplum örgütleriyle ortaklıklar kurulmasının hedeflendiği belirtildi. Bu yapı, projenin hem kültürel hem de sağlık-araştırma yönlerini birleştirerek sürdürülebilir fonlama ve küresel görünürlük sağlamayı amaçlıyor.

Projenin başarılı olması halinde, planlanan modelin yerel ekonomiye, kültürel etkileşime ve sağlıklı yaşlanma araştırmalarına katkı sunması bekleniyor. Ancak uygulamaya geçmeden önce kamusal onay, finansman kaynaklarının güvenceye alınması ve çok disiplinli iş birliklerinin somutlaştırılması gerekecek.

COP31 DÜNYA KÜLTÜR KÖYÜ VE EMEKLİLER TATİL KÖYÜ AKSEKİ’DE KURULACAK: PROJE TÜRKİYE’NİN 7 BÖLGESİNE, ORADAN DÜNYAYA YAYILACAK