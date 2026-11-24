Eskişehir'de personele yeni izin ve rapor sistemi anlatıldı

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeline, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından devreye alınan yeni izin ve rapor sistemi hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantıda ele alınan konular:

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalının katılımıyla gerçekleştirilen programda, sistemin işleyişi, kullanım süreçleri ve uygulamaya ilişkin detaylar aktarıldı. Sunumlarda, personelin sisteme erişimi, izin ve rapor başvurularının nasıl kayıt altına alınacağı ile takip süreçlerine ilişkin temel bilgiler paylaşıldı.

Çalışanların soruları ve yanıtları:

Program sırasında kurum çalışanlarının soruları alınıp yanıtlandı; uygulama örnekleri üzerinden açıklamalar yapılarak personelin tereddütleri giderildi. Toplantıda ayrıca, sistemin sahadaki kullanıcı deneyimini etkileyecek uygulama adımlarına dair gerekli bilgilendirmeler verildi.

Bilgilendirme toplantısında yapılan açıklamalarda, yeni sistemin hangi birim ve süreçleri kapsadığına dair önemli noktalar vurgulandı ve personelin sistem kullanımı konusunda koordinasyonun sağlanacağı belirtildi.

ESKİŞEHİR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE, GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI TARAFINDAN DEVREYE ALINAN YENİ İZİN VE RAPOR SİSTEMİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME TOPLANTISI DÜZENLENDİ.