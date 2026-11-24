Şana Deresi'nde ani renk değişimi

Trabzon'un Yomra ilçesinden geçen Şana Deresi, sabah saatlerinde yaklaşık bir saat süreyle kırmızı renkte aktı. Çevredeki vatandaşların durumu yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Suyun kısa süre sonra tekrar normal rengine dönmesi bölge sakinlerinde hem rahatlama hem de endişe yarattı.

olayın seyrine dair bulgular:

İhbar doğrultusunda bölgeye giden Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve jandarma ekipleri, rengin kaynağını tespit etmek amacıyla dereden su numuneleri aldı. Alınan numunelerle laboratuvar incelemesi başlatıldı ve sonuçlar bekleniyor. Yetkililer kısa süreli renk değişiminin nedenini laboratuvar bulguları netleştireceğini açıkladı.

benzer olay ve süreç:

Dikkat çeken benzer bir durum 21 Kasım Cumartesi günü Rize'de Değirmendere Deresi'nde yaşanmıştı. Yapılan incelemede renk değişiminin, bir çay fabrikasının kontrolsüz atık deşarjından kaynaklandığı belirlenmişti. Şana Deresi'ndeki olayla ilgili başlatılan inceleme sürerken yetkililer, çevre ve su kirliliği riskine karşı incelemelerin titizlikle yürütüleceğini bildirdi.

Olayın kesin nedeni laboratuvar sonuçlarıyla netleşecek; yetkililer olası çevresel etkiler ve sorumlular hakkında kamuoyunu bilgilendireceklerini duyurdu.

YAKLAŞIK BİR SAAT BOYUNCA KIRMIZI RENKTE AKAN DERE SUYU, BİR SÜRE SONRA YENİDEN NORMAL RENGİNE DÖNDÜ.