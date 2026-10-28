Atlas Az Görme Rehabilitasyon Merkezi çocuklarda erken müdahaleyle bağımsızlığa odaklanıyor

Merkezin kuruluşu ve amaçları:

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi iş birliğiyle kurulan Atlas Az Görme Rehabilitasyon Merkezi resmi bir törenle hizmete girdi. Engelsiz Yaşam Merkezi çatısı altında konumlanan merkez, medikal ve cerrahi tedavilere rağmen görme fonksiyonlarında azalma yaşayan bireylerin mevcut görme kapasitelerini en iyi şekilde kullanmalarına yardımcı olmayı amaçlıyor.

Merkezde yakın görmede güçlük, ışığa karşı hassasiyet, kontrast algısında azalma ve renk görme sorunları yaşayan bireylere yönelik rehabilitasyon uygulamaları planlanıyor. Özellikle erken dönemde destek verilen çocukların günlük yaşam becerilerinde ve eğitime erişiminde daha bağımsız hale gelmeleri hedefleniyor.

açılış töreni ve katılımcı mesajları:

Açılışta söz alan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, engelliliğe bakış açısının değişmesi gerektiğini vurgulayarak kişisel anekdotlarla projenin önemine dikkat çekti. Şahin, kendi ailesinden örnek vererek engellerin kaldırılmasının hayatları nasıl değiştirebileceğini aktardı ve akademisyenlere, kurumlara teşekkür etti.

Gaziantep Vali Yardımcısı Abdullah Şen ise bedensel sağlığın ötesinde ruhen, zihnen ve kalben dinç olmanın önemine işaret ederek, dezavantajlara rağmen hayata sarılan kişilere selam gönderdi.

TBMM Sağlık Komisyonu Başkan Vekili Prof. Dr. Orhan Ateş mercek altındaki hizmetin göz sağlığı alanında önemli bir ihtiyacı karşıladığını belirtti ve merkezin hayırlı olmasını diledi. Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar ise kamu kurumlarının vatandaşların ihtiyaçlarına çözüm üretmesinin gerekliliğini vurguladı: "Devletin imkanlarıyla milletin ihtiyaçları buluşmalı."

uzman değerlendirmeleri ve toplumsal etkiler:

Doç. Dr. Esra Şahlı az gören rehabilitasyonunun, özellikle çocukların gelişimi ve fırsat eşitliği açısından taşıdığı önemi anlattı. Şahlı, görme engellilerin "aslında 5’te 4’ü az gören" olduğuna dikkat çekerek rehabilitasyonun geniş kitleler için fark yaratabileceğini ifade etti.

Prof. Dr. Naser Salihu kurumlar arası dayanışmanın ve iş birliklerinin merkezin etkinliğini artıracağını belirterek, projelerin sürdürülebilirliğine dair beklentilerini paylaştı. Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Kıvanç Güngör ve Prof. Dr. Fatih Mehmet Mutlu ise merkezin hizmetlerinin geliştirilmesi için destek vereceklerini söyleyerek emeği geçenleri tebrik etti.

ailelerin ve kullanıcıların görüşleri:

Açılışta merkezde rehabilitasyon almış 6 yaşındaki Taymin Erdoğan'ın annesi Nida Erdoğan söz alarak deneyimlerini paylaştı. Erdoğan, merkezin aileler için taşıdığı öneme vurgu yaparak: "Atlas Az Görme Rehabilitasyon Merkezi inşallah diğer çocuklar içinde ışık olmaya devam eder" dedi ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Tören boyunca Engelsiz Yaşam Merkezi tarafından hazırlanan Gaziantep kutnu kumaşından tasarlanmış kıyafetlerin sergilendiği defile, öğretmen ve öğrencilerin dans gösterileri ile türkü konserleri yapıldı. Etkinlik sonunda tanıtım filmi gösterimi, kurdele kesimi ve toplu fotoğrafla program tamamlandı.

uygulama alanları ve beklentiler:

Merkez, görme kaybı yaşayan bireylerin mevcut görme yetilerini en verimli şekilde kullanmalarını sağlamak için kişiye özel rehabilitasyon planları uygulayacak. Eğitim, günlük yaşam becerileri, sosyal katılım ve mesleki yönlendirme başlıkları altında verilecek desteklerle, bireylerin yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve toplumsal hayata daha aktif dahil olmaları hedefleniyor.

İnsan hakları ve fırsat eşitliği ilkeleri doğrultusunda faaliyet gösterecek merkezde, erken müdahale programları, aile eğitimi ve multidisipliner yaklaşımlar ön plana alınacak. Uzmanların ve belediye yetkililerinin ortak vurgusu, zamanla yarışıldığı ve erken dönemde müdahalenin çocukların gelişimini doğrudan etkilediği yönünde oldu.

Sonuç olarak, Atlas Az Görme Rehabilitasyon Merkezi, bölgedeki az gören bireylerin yaşamını kolaylaştırmayı, eğitim ve sosyal hayata katılımlarını güçlendirmeyi amaçlayan bir adım olarak tanımlandı. Kurumlar arası iş birliği ve toplum desteğiyle bu tür merkezlerin yaygınlaşmasının, dezavantajlı grupların eşit fırsatlara erişiminde belirleyici olması bekleniyor.

ATLAS AZ GÖRME REHABİLİTASYON MERKEZİ HİZMETE AÇILDI