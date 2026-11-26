Başkent Üniversitesi yeni hematoloji ve onkoloji hastanesini Adana'da açtı

Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde kurulan yeni Hematoloji ve Onkoloji Hastanesi, düzenlenen törenle hasta kabulüne hazır hale getirildi. Açılış törenine üniversite yönetimi, yerel yetkililer, akademisyenler, hastane çalışanları ve vatandaşlar katıldı.

açılış konuşmaları ve vurgulanan hedefler:

Açılışta konuşan Başkent Üniversitesi Kurucusu ve Yönetim Üst Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Haberal, kurumun hizmet anlayışını özetleyerek, "Başkent Üniversitesi ülkemize hizmet etmek için var" ifadelerini kullandı. Haberal, üniversitenin başladığı küçük adımlardan bugünlere uzanan yolculuğunu hatırlatarak, çalışmaların "vatandaşlık görevi" olarak görüldüğünü belirtti ve katkıda bulunan ekiplerine teşekkür etti.

Haberal, ayrıca Başkent Üniversitesi'nin kurumsal misyonuna dair kısa bir değerlendirme yaparak, merkezin ve yeni hastanenin sağlık hizmetine değer katacağına işaret etti.

adana'nın sağlık merkezi rolü ve bölgesel katkı:

Adana Valisi Mustafa Yavuz da konuşmasında ilin sağlık altyapısındaki gelişmeye dikkat çekti. Vali Yavuz, "Yaklaşık 30 bin çalışanıyla Adana, ülkemizin çok önemli sağlık tesislerinin bulunduğu merkez konumundadır" diyerek kentin artık diğer illere destek verebilen bir pozisyona yükseldiğini vurguladı. Yavuz, Başkent ailesinin 1998 yılından bu yana Adana'nın sağlık hizmetine katkı sunduğunu hatırlattı.

Törende, yeni hastanenin bölgedeki kanser tanı, tedavi ve hematolojik hastalıklara yönelik hizmetleri güçlendireceği; hasta erişiminde ve uzmanlık kapasitesinde artış sağlayacağı belirtildi. Katılımcılar, tesisin hem tanısal hem de tedavi süreçlerinde entegre bir merkez olarak çalışacağına dair beklentilerini paylaştı.

Resmi yetkililer ve sağlık yöneticileri, açılışın ardından hastane personeli ve akademisyenlerle bir araya gelerek hizmet süreçleri ve hasta bakım standartlarına ilişkin değerlendirmeler yaptı. Yeni merkezin bölge sağlık ağı içinde üstleneceği rol, önümüzdeki dönemde yapılacak çalışmalar ve hizmete alım süreçleriyle somutlaşacak.

Başkent Üniversitesi'nin Adana'daki yatırımı, bölgedeki sağlık altyapısının güçlenmesi ve kanserle mücadelede yerel kapasitenin artması açısından önem taşıyor.

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ADANA DR. TURGUT NOYAN UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ BÜNYESİNDE YENİ HEMATOLOJİ VE ONKOLOJİ HASTANESİ AÇILDI.