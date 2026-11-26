Yahyalı'da 'Ailede Değerlerimizi Korumak' programı

Yahyalı Belediyesi öncülüğünde, Yahyalı Ailem Derneği, Kayseri Aile Platformu ve Yahyalı Yeşilay iş birliğiyle düzenlenen "Ailede Değerlerimizi Korumak" programı, Yahyalı Kadın ve Gençlik Merkezi'nde ailelerin katılımıyla gerçekleştirildi. Program, geçtiğimiz günlerde şehit olan kahraman askerlerin ruhlarına ithafen Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Programın içeriği ve konuşmacılar:

Etkinlikte, Kayseri Aile Platformu Başkanı Ahmet Avanlıer ile Psikolog Hasan Nalbant konuşmacı olarak yer aldı. Konuşmalarda aile bağlarını güçlendiren millî ve manevi değerlerin korunması ve bu değerlerin gelecek kuşaklara aktarılması üzerinde duruldu. Konuşmacılar, saha deneyimleri ve mesleki birikimlerinden hareketle aile içi iletişim, dayanışma ve toplumsal sorumluluğun günlük hayatta nasıl uygulanabileceğine dair somut gözlemler paylaştı.

Belediyenin rolü ve gündeme getirilen başlıklar:

Programda konuşan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, şehitler için rahmet ve minnet dilekleriyle sözlerine başladı. Başkan Öztürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından önemi vurgulanan aile kurumunun korunması çalışmalarına işaret ederek; aile değerlerinin korunmasının toplumun ortak sorumluluğu olduğunu belirtti.

Etkinlikte ayrıca günümüz ailelerinin karşılaştığı sorunlara odaklanıldı. Dijital bağımlılık ve akıllı telefonların aile hayatı üzerindeki olumsuz etkileri ayrıntılı şekilde ele alındı; teknolojinin bilinçli kullanımı, çocukların zararlı içeriklerden korunması ve ebeveynlerin davranışlarıyla rol model olmasının önemi vurgulandı.

Belediye hizmetlerinin sadece altyapı ve fiziki yatırımlarla sınırlı olmadığına dikkat çeken Başkan Öztürk, geleceğin teminatı olan çocukların millî ve manevi değerlere bağlı bireyler olarak yetişmesine katkı sağlamanın da belediyelerin öncelikleri arasında olduğunu ifade etti.

Program sonunda Yahyalı Ailem Derneği Başkanı Sadık Sarıkaya ile emeği geçen paydaş kurumlara, konuşmacılara ve katılan tüm ailelere teşekkür edildi. Yahyalı Belediyesi'nin aileyi merkeze alan sosyal ve kültürel çalışmalara desteğini sürdüreceği bildirildi. Etkinlik, aile yapısının korunması, toplumsal değerlerin yaşatılması ve sağlıklı nesillerin yetiştirilmesine yönelik değerlendirmelerin ardından sona erdi.

YAHYALI BELEDİYESİ, YAHYALI AİLEM DERNEĞİ, KAYSERİ AİLE PLATFORMU VE YAHYALI YEŞİLAY İŞ BİRLİĞİYLE DÜZENLENEN ‘AİLEDE DEĞERLERİMİZİ KORUMAK’ PROGRAMI, YAHYALI KADIN VE GENÇLİK MERKEZİ’NDE AİLELERİN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.