Protokol töreni:

Kayseri Ticaret Odası ile Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası arasında, üyeler arasındaki ticari ilişkileri geliştirmek ve şehirler arası iş birliğini artırmak amacıyla Kardeş Oda Protokolü imzalandı. Tören, Kayseri Ticaret Odası ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Törende Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Tanoğlu, KTO Meclis Başkanı Cengiz Hakan Arslan, Erzincan TSO Meclis Başkanı Mehmet Ali Aksu, TOBB Kayseri Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Tuğba İlgü ile her iki odanın yönetim kurulu üyeleri yer aldı.

Başkanların mesajları:

Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, şehirlerin ekonomik rekabette öne çıktığına dikkat çekerek kentler arası dayanışmanın önemini vurguladı. Gülsoy, protokolün ekonomik gelişme, ortak projeler ve iş birlikleri için bir zemin hazırlayacağını belirtti ve sözlerine şu ifadelerle devam etti: "Bu süreçte güç birliği içerisinde olursak rekabet gücümüzü çok daha yukarılara taşıyabiliriz. İki oda arasında imzalanan protokolle ekonomik gelişme, iş birlikleri ve projeler konusunda ortak çalışmalar yapmayı planlıyoruz. Kardeş odamızla hem bilgilerimizi hem de kültürümüzü paylaşacağız. Erzincan ile olan kardeşliğimiz pekişecek ve eminim bu birliktelik yeni projelere vesile olacak".

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu ise Kayseri’nin ticaret ve sanayideki gücüne dikkat çekerek imzalanan metnin her iki taraf için hayırlı olmasını diledi. Tanoğlu, imzayı bir kardeşlik bağı olarak değerlendirdi ve şunları söyledi: "Kayseri’nin ticaretini ve sanayisini geçmişten beri biliriz. Bu birliktelikte Allah’ın izniyle atacağımız bu imzanın kardeşlik imzası olarak ilelebet daim olmasını diliyorum. Rabbim yatırımlarımızı, ticaretimizi bereketli ve helal bir şekilde kılsın inşallah. Allah utandırmasın".

Uygulama ve beklentiler:

Taraflar, protokolle karşılıklı ziyaretler, sektörel çalışmalar ve bilgi paylaşımı yoluyla üyeler arasında yeni ticari bağlantılar kurulmasını hedefliyor. Gülsoy ayrıca, belirlenen sektörlerde ortak çalışma yürütüleceğini ve her iki odanın tecrübelerinden istifadenin artacağını ifade etti; protokolün şehirler arası dayanışmayı güçlendireceğini ve yeni iş birlikleri için kapı açacağını belirtti.

Tören, resmi konuşmaların ardından Kardeş Oda Protokolünün imzalanması ve hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu.

KAYSERİ TİCARET ODASI (KTO) İLE ERZİNCAN TİCARET VE SANAYİ ODASI (TSO) ARASINDA TİCARİ İLİŞKİLERİN GELİŞTİRİLMESİ, İŞ BİRLİĞİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE ÜYELER ARASINDA YENİ İŞ FIRSATLARININ OLUŞTURULMASI AMACIYLA KARDEŞ ODA PROTOKOLÜ İMZALANDI.