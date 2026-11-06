Bayburt’ta jandarmayla huzurlu okul ve sokak güvenliği denetimi

Huzurlu okul ve sokak uygulaması kapsamında denetim yapıldı

Bayburt İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, öğrencilerin güvenliği ve eğitim ortamının huzurunun korunması amacıyla Huzurlu Okul Önleri ve Huzurlu Sokaklar uygulaması çerçevesinde kapsamlı denetimler gerçekleştirdi.

Denetimin kapsamı ve uygulama yöntemleri:

Uygulamaya katılan 14 ekip ve 29 personel ile yapılan kontrollerde öncelikle şahıs sorgulaması ve araç kontrolleri yapıldı. Eğitim kurumlarının çevreleri sistematik biçimde incelenirken, metruk binalar, parklar, sokaklar ve iş yerleri de kontrol edildi.

Güvenlik hedefi ve devam eden çalışmalar:

Yapılan denetimlerin amacı, öğrencilerin günlük eğitim hayatını etkileyen riskleri azaltmak ve okul çevresinde huzurlu bir ortam sağlamak olarak açıklandı. İl Jandarma Komutanlığı, benzer uygulamaların belirlenen plan doğrultusunda sürdürüleceğini bildirerek, toplum güvenliğinin korunmasına yönelik çalışmaların devam edeceğini vurguladı.

BAYBURT’TA JANDARMADAN HUZURLU OKUL VE SOKAK UYGULAMASI