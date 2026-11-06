nemrut kalderası'nda mahsur kalan kuzenler gazetecilerin duyarlılığıyla kurtarıldı

mahsur kalış ve yardım çağrısı:

Muş'ta yaşayan Hüseyin Toklu (20) ve Adem Toklu (22), öğle saatlerinde kendi araçlarıyla (34 FTU 584) Nemrut Kalderası Milli Parkı'na çıktı. Yaklaşık 2 bin 250 rakımlı kalderaya inen kuzenler, bölgede etkili olan sağanak yağışın kısa sürede yerini yoğun kara bırakması ve yolun karla kapanması sonucu araçlarıyla ilerleyemedi.

Araçlarında yazlık lastik bulunması nedeniyle kaldera içinde mahsur kalan kuzenler, bölgede cep telefonu şebekesinin çekmemesi nedeniyle doğrudan yardım çağıramadı. Bu sırada Adem Toklu, ayağında daha önce oluşan kırık olduğu belirtilen kuzenine destek olabilmek için yaklaşık 3 kilometre yürüyerek kaldera zirvesine çıktı ve burada haber çalışması yapan gazetecilerle karşılaştı. Gazetecilerin girişimleriyle durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ve Tatvan Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer'e bildirildi.

kurtarma çalışması ve sağlık kontrolleri:

Kısa sürede bölgeye sevk edilen Tatvan İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma ekipleri ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve 112 Acil Sağlık ekipleri ortak bir kurtarma çalışması başlattı. Jandarma ekipleri, öncelikle Adem ve yanında bulunduğu araçta ısınmaları sağlanmak üzere diğer bölgeye alınan kuzenlere müdahale etti; Adem'e olay yerinde ilk müdahalede bulunuldu.

Kalınlığı yaklaşık 15 santimetreye ulaşan kar ve sıfırın altındaki hava sıcaklığına rağmen ekipler kaldera içine inerek Hüseyin Toklu'ya ulaştı. Kendi imkanlarıyla araçlarını belirli bir noktaya kadar ilerletmeye çalışan Hüseyin'in soğuktan etkilendiği gözlendi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Hüseyin, UMKE aracına bindirilip kaldera zirvesine çıkarıldı ve burada bekleyen 112 ekiplerine teslim edildi.

Her iki kuzenin de sağlık durumunun iyi olduğu, ayakta yapılan kontrollerin ardından yakınlarına teslim edildikleri bildirildi. Olay, bölgede görev yapan gazetecilerin hızlı bildirim ve koordinasyonuyla ekiplerin zamanında yönlendirilmesi sayesinde sonlandırıldı.

BİTLİS'İN TATVAN İLÇESİNDE BULUNAN VE DÜNYANIN İKİNCİ BÜYÜK KRATER GÖLÜNÜ BÜNYESİNDE BARINDIRAN NEMRUT KALDERASI'NA GEZİ AMACIYLA ÇIKAN İKİ KUZEN, ANİDEN BASTIRAN YOĞUN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE ARAÇLARINDA MAHSUR KALDI. YAZLIK LASTİKLİ ARAÇLARIYLA İLERLEYEMEYEN KUZENLER, GAZETECİLERİN DURUMU FARK EDEREK YETKİLİLERE HABER VERMESİ ÜZERİNE EKİPLERİN ÇALIŞMASIYLA KURTARILDI.