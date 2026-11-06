Sarıkamış'ta kış erken geldi: kasımda ilçe beyaza büründü

Yoğun kar kısa sürede kenti kapladı:

Sarıkamış’ta akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, kısa sürede ilçe merkezini ve yüksek kesimleri beyaza bürüdü. Aralıklarla şiddetini artıran kar taneleri cadde, sokak, araç ve yeşil alanları hızla örtüyle kapladı. Sokak lambalarının ışığında oluşan manzaralar, ilçede kış mevsiminin gelişini belirgin şekilde hissettirdi.

Soğuyan hava ile birlikte etkisini artıran yağış, çam ormanlarının etrafında özellikle dikkat çeken bir beyazlık oluşturdu. Turizme açık alanlarda oluşan doğal peyzaj, fotoğraf tutkunlarının ve yürüyüş yapanların ilgisini çekti.

Yerel halkın gözlemleri ve tepkiler:

İlçede yaşayan vatandaşlar kar yağışından memnuniyetlerini dile getirdi. Muhammet Ali Koçak, "2026 yılının sonuna yaklaşmışken Sarıkamış’a ilk kar düşmeye başladı. Biliyorsunuz Sarıkamış’ın rengi yeşil ve beyaz, yeşile doyduk, sıra beyazda" sözleriyle bölgenin mevsim dönüşümünü özetledi.

Nazenin Sena Aslantatar ise, "Bugün yılın ilk karı düştü Sarıkamış’a, bu demek ki kış geliyor. Çok güzel inşallah daha da çok kar yağar. Bizim artık sınav maratonumuz başladı. Ama kayak yapmayı, kar topu oynamayı asla eksik etmeyeceğiz" diye konuştu. Mir Bedirhan Aslantatar da, "Evet çok kar yağıyor. İnşallah daha da iyi olur ve kayak sezonu başlar" ifadelerini kullandı.

Etki ve beklentiler:

Kar yağışının sürmesi, ilçede kışın iyiden iyiye hissedilmesine neden oldu. Yerleşim alanlarında biriken kar, ulaşımda kısa süreli tedbirlerin alınmasını gerektirebilir; buna karşın doğal güzellikler ve kış sporları açısından olumlu beklentiler öne çıktı. Sarıkamış’ın çam ormanları karla kaplanırken, bölgenin kış turizmine ilişkin atmosferi de güçlendi.

İlçede kar yağışı halen devam ediyor ve vatandaşlar, kış mevsiminin getireceği yoğunlukla birlikte hem günlük yaşamda hem de turizm faaliyetlerinde hazırlıklı olunmasını bekliyor.

SARIKAMIŞ’TA LAPA LAPA KAR YAĞIŞI: İLÇE KISA SÜREDE BEYAZA BÜRÜNDÜ