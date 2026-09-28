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Bilim iletişimiyle Gazze gündemi üniversitede masaya yatırıldı

MSKÜ'nün 25 Eylül'de düzenlediği 'Gazze İçin Bilim Kafe' etkinliğinde Gazze'deki gelişmeler bilimsel ve toplumsal yönleriyle ele alındı.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 16:32

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Bilim iletişimiyle Gazze gündemi üniversitede masaya yatırıldı

Gazze için bilim kafe etkinliği gerçekleştirildi:

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Bilim İletişimi Ofisi tarafından düzenlenen 'Gazze İçin Bilim Kafe' etkinliği, 25 Eylül 2026 Cuma günü saat 15.00'te Ali Rıza Hakses Kampüsü Camisi önünde gerçekleştirildi.

etkinliğin odağı:

Programda Gazze'de yaşanan gelişmelerin bilimsel ve toplumsal boyutları üzerine değerlendirmeler yapıldı. Etkinlikte konuşmacı olarak yer alan Ayçin Kantoğlu ile Öğretim Görevlisi Dr. Ali Acar, konuyu farklı açılardan ele alarak katılımcılarla bilgi ve görüş paylaştı.

katılım ve tartışma:

Bilimsel bilgi ile toplumsal meselelerin buluşturulmasını amaçlayan oturum, katılımcıların yoğun ilgisi ve katkılarıyla tamamlandı. Konuşmacıların değerlendirmeleri etrafında gerçekleşen soru-cevap ve görüş alışverişi, etkinliğin etkileşim odaklı geçtiğini gösterdi.

MSKÜ yetkilileri tarafından düzenlenen bu tür programların, akademik iletişim kanallarını kullanarak güncel krizlere dair farkındalığı artırması hedefleniyor.

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİNDE (MSKÜ), GAZZE’DE YAŞANANLARA İLİŞKİN BİLİMSEL VE TOPLUMSAL...

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİNDE (MSKÜ), GAZZE’DE YAŞANANLARA İLİŞKİN BİLİMSEL VE TOPLUMSAL FARKINDALIĞIN ELE ALINDIĞI "GAZZE İÇİN BİLİM KAFE" ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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