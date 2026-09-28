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Yeni şubeyle fark yaratıyor: Wingsbro'nun ilk günü kız çocuklarının eğitimi için

MasterChef'ten tanınan şef Tolga Şener, Beşiktaş'ta açtığı Wingsbro'nun ilk gün gelirini kız çocuklarının eğitimine bağışlayacağını açıkladı.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 17:30

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EDİTÖR: Serkan Varol

Yeni şubeyle fark yaratıyor: Wingsbro'nun ilk günü kız çocuklarının eğitimi için

Wingsbro'nun Beşiktaş açılışı ve MasterChef desteği:

MasterChef Türkiye'den tanınan şef Tolga Şener, gastronomi markası Wingsbro'nun ilk şubesini Beşiktaş'ta açtı. Açılışa jüri üyeleri Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın yanı sıra programın güncel ve önceki yarışmacıları katıldı.

Şener açılışın ilk günü elde edilecek geliri kız çocuklarının eğitimine ayıracağını belirterek, yeni işletmenin ticari başlangıcını sosyal bir amaçla taçlandırmak istediğini söyledi.

Konsept: sosun ön plana çıktığı yeni nesil tavuk deneyimi:

Wingsbro, kızarmış tavuk odaklı bir menü sunuyor ancak farkını sos yaklaşımıyla ortaya koyuyor. Menüde müşterinin önce tavuk ürününü seçtiği, ardından damak zevkine göre sosunu belirlediği bir yapı var. Markanın ön plana çıkardığı unsur, 12 farklı sos seçeneğinin sunulması ve her bir sosun tavuğun karakterini değiştirebilmesi.

Şener, sosları menüye ek bir detay olarak değil, deneyimin ayrılmaz parçası olarak tasarladıklarını ifade etti. Tatlı, acı, baharatlı ve yoğun aromalı seçeneklerin bulunduğu menüde müşterilerin aynı tavuğu farklı soslarla deneyerek kendi favorilerini bulmalarını hedeflediklerini anlattı.

Amerika ilhamı, Türkiye yorumu:

Şener, müşteri odaklı sos seçiminin Amerika'daki son dönemde öne çıkan bir trend olduğunu ancak Wingsbro'yu oluştururken bu kültürü olduğu gibi kopyalamadıklarını vurguladı. Amerika örneği incelendikten sonra yerel mutfak ve damak zevkine uygun uyarlamalar yapıldığını, amaçlarının tekrarlanabilir ve sevilecek bir lezzet yaratmak olduğunu belirtti.

Restoran açılışında yer alan MasterChef jürileri ve yarışmacı desteği, markanın sektördeki görünürlüğüne katkı sağlarken Şener'in sosyal sorumluluk yaklaşımı da açılışı farklı kıldı. Şef, işletmenin yalnızca lezzet sunmakla kalmayıp sosyal hedefleri olan bir marka olmasını önemsediklerini söyledi.

Gelecek planları ve hizmet ağı:

Wingsbro'nun ilk şubesi Beşiktaş'ta hizmete girdi ve markanın ilerleyen dönemde Türkiye genelinde şubeleşme planları olduğu duyuruldu. MasterChef ekranlarından sonra kendi markasını hayata geçiren Tolga Şener için Wingsbro, gastronomi sektöründe atılan yeni bir adım olarak öne çıkıyor.

Açılışın ilk gün gelirinin kız çocuklarının eğitimine ayrılması kararı, markanın ticari vizyonunu sosyal sorumlulukla birleştirme niyetini ortaya koyuyor ve bu yaklaşım ilerideki şubeleşme süreçlerinde de markanın kimliğini şekillendirebilir.

MASTERCHEF TÜRKİYE’NİN SEVİLEN İSİMLERİNDEN TOLGA ŞENER, KENDİ MARKASI WİNGSBRO’NUN İLK ŞUBESİNİ...

MASTERCHEF TÜRKİYE’NİN SEVİLEN İSİMLERİNDEN TOLGA ŞENER, KENDİ MARKASI WİNGSBRO’NUN İLK ŞUBESİNİ BEŞİKTAŞ’TA AÇTI. AÇILIŞA MASTERCHEF JÜRİLERİ MEHMET YALÇINKAYA, SOMER SİVRİOĞLU VE DANİLO ZANNA’NIN YANI SIRA YARIŞMANIN GÜNCEL VE ESKİ YARIŞMACILARI DA KATILDI. ŞENER, AÇILIŞIN İLK GÜN GELİRİNİ KIZ ÇOCUKLARININ EĞİTİMİNE KATKI SAĞLAMAK AMACIYLA DEĞERLENDİRECEĞİNİ AÇIKLADI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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