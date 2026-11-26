Açılış töreni ve katılımcılar:

Niğde Belediyesi tarafından hayata geçirilen Kayardı Millet Bahçesi’nin ikinci etabı ile Horanta Kayardı Kafe törenle hizmete alındı. Açılışa Niğde Valisi Nedim Akmeşe, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, AK Parti Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, belde belediye başkanları, kurum müdürleri, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yetkili konuşmaları ve vurgulanan hedefler:

Niğde Valisi Nedim Akmeşe, yeşil alan yatırımlarının ailelere ve çocuklara güvenli, huzurlu alanlar sunduğunu belirterek millet bahçelerinin kent sakinlerini bir araya getiren ortak mekânlar olduğuna dikkat çekti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, partisinin 627 belediyeyle Türkiye genelinde yaklaşık 40 milyon kişiye hizmet sunduğunu belirterek yerel yönetim başarısının önemine vurgu yaptı ve Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir’in çalışmalarını takip ettiğini ifade etti. Milletvekili Cevahir Uzkurt ise yatırıma emeği geçenlere ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ederek "Tek derdimiz sizlerin bizlere göstermiş olduğu teveccühe layık olmak" dedi.

Proje kapsamı ve teknik detaylar:

Başkan Emrah Özdemir, projenin yapım sürecinde alanın kamulaştırılmasının belediye tarafından üstlenildiğini, üstyapı ihalesinin ise Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) gerçekleştirdiğini belirtti. Millet bahçesi toplamda 155 bin metrekarelik bir alanı kapsıyor; bunun yaklaşık 50 bin metrekarelik bölümü yeşil alan olarak düzenlendi.

Alan ve kullanım olanakları:

Kayardı Millet Bahçesi'nde 5 bin 500 kişilik tiyatro alanı, toplam uzunluğu yaklaşık 5 kilometreyi bulan yürüyüş ve bisiklet yolları, cami, tenis kortu, basketbol sahası ve çocuk oyun alanları yer alıyor. Konuşmaların ardından toplu dua edildi, açılış kurdelesi kesildi ve alana fidan dikimi gerçekleştirildi.

Yeni açılan ikinci etap ve kafe, kent sakinlerine doğayla iç içe zaman geçirebilecekleri, spor ve kültürel faaliyetlere ev sahipliği yapabilecekleri bir mekân sunmayı amaçlıyor. Açılış töreninde yer alan yetkililer projenin kent yaşamına katkısına dikkat çekti ve benzer yatırımların devam edeceğini vurguladı.

NİĞDE BELEDİYESİ TARAFINDAN 155 BİN METREKARELİK ALANDA HAYATA GEÇİRİLEN KAYARDI MİLLET BAHÇESİ’NİN 2’NCİ ETABI İLE HORANTA KAYARDI KAFE HİZMETE AÇILDI.