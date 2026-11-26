Eskil'de eğitim yöneticileri bir araya geldi

Aksaray'ın Eskil ilçesinde düzenlenen farkındalık programını Yeşilay düzenledi. Etkinlik, Eskil Ortaokulu Konferans Salonu'nda gerçekleşti ve ilçedeki tüm okulların yöneticileri programda yer aldı. Toplantının odağında öğrencilerin zararlı alışkanlıklardan korunması ve sağlam yaşam alışkanlıklarının kazandırılması vardı.

Gündem: önleyici çalışmalar ve iş birliği:

Programa katılan okul müdürleri, okullarda uygulanabilecek somut önleyici çalışmaların yöntemlerini tartıştı. Sunum ve değerlendirmelerde bağımlılıkla mücadele ile sağlıklı yaşam konuları öne çıktı; erken farkındalık, veli eğitimleri ve okul içi rehberlik faaliyetlerinin koordinasyonu üzerinde duruldu.

Sonuçlar ve katılımcı görüşleri:

Etkinlik, kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi ve okul tabanlı programların yaygınlaştırılması gerekliliğini vurgulayarak devam etti. Katılımcılar, düzenlenen çalışmanın önemine dikkat çekti ve deneyim paylaşımıyla çözüm yolları üzerinde fikir alışverişinde bulundu. Program, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

AKSARAY'IN ESKİL İLÇESİNDE YEŞİLAY TARAFINDAN FARKINDALIK PROGRAMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.