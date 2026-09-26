Doğanlı köyünde üreticilere kapsamlı tarım ve hayvancılık bilgilendirmesi

Toplantı düzenlendi:

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından Merkez Doğanlı Köyü'nde üreticilere yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantının amacı, üreticilerin tarımsal üretimde karşılaştıkları sorunlara yönelik bilgi paylaşımı ve güncel uygulamalar ile desteklemeler hakkında farkındalık oluşturmaktı.

Ele alınan konular:

Toplantıda teknik personel; hayvan sağlığı, tarımsal desteklemeler, buzağı bakım ve besleme konularında üreticilere uygulamalı ve kurumsal bilgiler verdi. Ayrıca kahverengi kokarca ile mücadele, bitkisel üretimde hastalık ve zararlılarla mücadele ile kışlık ürünlerin hazırlanması ve uygun şartlarda muhafaza edilmesi başlıkları detaylandırıldı.

Verilen bilgilerde uygulama örnekleri, dikkat edilmesi gereken hijyen ve bakım önlemleri ile destekleme başvuru süreçlerine dair yol gösterici açıklamalar yer aldı. Teknik personel, üreticilere saha uygulamalarında pratik çözümler sunmaya özen gösterdi.

Soru-cevap ve saha değerlendirmesi:

Üreticilerin sahada karşılaştıkları sorunlar ve merak ettikleri hususlar oturumda değerlendirildi; yöneltilen sorular teknik personel tarafından tek tek cevaplandırıldı. Tartışılan konular üzerinden yerel üretimin verimliliğini artırmaya yönelik öneriler paylaşıldı.

Toplantı, üreticiler ile teknik ekip arasında bilgi akışını güçlendirmeyi ve bölgesel tarımsal uygulamalarda uyum sağlamayı hedefleyen bir platform olarak tamamlandı.

DÜZCE İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK PERSONELİ TARAFINDAN, MERKEZ DOĞANLI KÖYÜNDE ÜRETİCİLERE YÖNELİK BİLGİLENDİRME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.