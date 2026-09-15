Dolar 48,6518 +0,02%
Euro 56,1271 +0,07%
Bist 13.892,30 -2,41%
Altın Gram 6.768,88 -0,12%
EUR/USD 1,1537 -0,05%
Brent Petrol 108,55 -0,18%
--°

Eker'in seçkisi dijitale taşınıyor: lezzeti yıldızlı noktalar haritada

Eker, 2022'den beri keşfettiği ve tanıttığı lezzet duraklarını eker.com'daki yeni platformda topladı; 17 şehirden 111 restoran kullanıcıların kolayca keşfedeceği haritada yer alıyor.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 14:00

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Eker'in seçkisi dijitale taşınıyor: lezzeti yıldızlı noktalar haritada

eker'in lezzeti dijitale taşınıyor

Eker Süt Ürünleri, 2022'de başlattığı Lezzeti Yıldızlı Eker Noktaları çalışmasını resmi internet sitesinde yeni bir dijital platformla sürdürüyor. Marka, yıllar içinde ziyaret edip tanıttığı mekanların içerik birikimini eker.com üzerinde erişilebilir bir lezzet haritasına dönüştürdü.

Lezzeti Yıldızlı Eker Noktaları nasıl oluştu:

Proje kapsamında Eker, Türkiye'nin farklı şehirlerinde lezzeti, hizmet kalitesi ve özgün mutfak anlayışıyla öne çıkan restoranları yerinde inceleyerek hikâyelerini ve imza tatlarını sosyal medya üzerinden paylaştı. Bu çalışmanın odağında mekanların tarihçesi, mutfaktaki emek ve yemeklerin sofraya uzanan yolculuğu yer aldı; marka yaklaşımı bir seçki oluşturarak "Eker varsa, iyi lezzet vardır" anlayışını güçlendirmeyi hedefliyor.

Platformun sundukları:

Yeni dijital platform, kullanıcıların mekanları şehir, mutfak türü ve öne çıkan lezzetlere göre bulmasına olanak tanıyor. Ziyaretçiler platformda her restoranın tarihçesini, menüsünü ve konumunu görüntüleyebiliyor; hazırlanmış özel içerikleri izleyip mekâna doğrudan yol tarifi alabiliyorlar. Bu sayede keşif süreci sosyal medya paylaşımlarının ötesine taşınıyor ve daha planlı bir ziyaret deneyimi sunuluyor.

Seçkinin kapsamı ve çeşitliliği:

Bugün platformda 17 şehirten 111 restoran yer alıyor. Adana, Ankara, Aydın, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Konya, Mersin, Muğla, Rize, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa ve Trabzon gibi şehirlerdeki mekanlar seçkiye dahil edildi. Seçki; kebap, döner, lahmacun, köfte, kokoreç, et, hamburger ve tantuni gibi farklı tatları barındırarak geniş bir gastronomi rotası oluşturuyor.

Marka, kalite ve özen kriterleriyle belirlediği mekanları dijital bir rehbere dönüştürerek hem yerel lezzetleri görünür kılıyor hem de kullanıcıların yeni restoranlar keşfetmesini kolaylaştırıyor. Seçkinin zamanla yeni duraklarla genişlemesi planlanıyor; böylece Lezzeti Yıldızlı Eker Noktaları daha fazla şehre ve sofraya dokunacak bir kaynak haline gelecek.

EKER SÜT ÜRÜNLERİ’NİN 2022 YILINDAN BU YANA SÜRDÜRDÜĞÜ &#039;LEZZETİ YILDIZLI EKER NOKTALARI&#039;...

EKER SÜT ÜRÜNLERİ’NİN 2022 YILINDAN BU YANA SÜRDÜRDÜĞÜ 'LEZZETİ YILDIZLI EKER NOKTALARI' ÇALIŞMASI, TÜRKİYE’NİN FARKLI ŞEHİRLERİNDEKİ LEZZET DURAKLARINI BİR ARAYA GETİREN YENİ DİJİTAL PLATFORMUYLA BÜYÜYOR.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Ahiliğin değerleri Çankırı'da ödüllendirildi
images

Altınova'da kurtuluş coşkusu Aydilge ile doruğa çıktı
images

Ahilik mirası meslek liselere yol gösteriyor
images

Şehitkamil'de yaz sanat akademisi 2 bin 500 çocuğun yeteneğini sahneye taşıdı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kuzey çevre yolunda çarpışma: Kayseri'de bir sürücü yaralandı

Ardahan'ın ekonomik dönüşümü: sınır ticareti, yeni osb ve tarım lisesi planı

Adıyaman'da tek başına yaşayan Mustafa Çınar (62) evinde kalp krizine yenik düştü

Esenyurt'ta kontrolden çıkan araç yayalara daldı: bir ölü, bir ağır yaralı

TREND HABERLER

Düğün dönüşünde çarpışma: Bartın'da 21 kişi yaralandı

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Kepez'de galeriden yükselen alevler üç katlı apartmana sıçradı

Silivri'deki kayıp: Kozinoğlu soruşturmasında ikinci dalga üç tutuklu

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Mersinli balıkçılar 15 eylül için ağlarını ve teknelerini son kez gözden geçiriyor

Tribünden atılan cisim dördüncü hakeme isabet edince maç tatil edildi