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Asklepion'da kurtuluş coşkusu: Yeni Türkü 50. sanat yılını kutladı

Bergama'nın Asklepion Antik Tiyatrosu'nda 104. kurtuluş yıldönümü töreninde ödüller sahiplerini buldu; Yeni Türkü 50. sanat yılını coşkuyla kutladı.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 14:31

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Asklepion'da kurtuluş coşkusu: Yeni Türkü 50. sanat yılını kutladı

Bergama’da 104. kurtuluş yıldönümü tarihi sahnede anıldı

İzmir’in Bergama ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü, kentin en eski sahnelerinden Asklepion Antik Tiyatrosu’nda düzenlenen tören ve konserle kutlandı. Organizasyonu Bergama Ticaret Odası (BERTO) ve Bergama Kültür ve Sanat Vakfı (BERKSAV) üstlendi; etkinliğe İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Bergama’yı Sevenler Turizm Derneği destek verdi. Kent protokolü ve çok sayıda vatandaşın katıldığı gecede, kültür ve sanat alanında emek vermiş isimlere ödülleri takdim edildi.

törende öne çıkan vurgular:

Bergama Ticaret Odası Başkanı Lütfi Kolat, Sanat Ödülü’nü alan Doç. Dr. Hüseyin Yaltırık’a ödülü takdim ederken, 104 yıl önce verilen kurtuluş mücadelesinin milletin sarsılmaz iradesinin zaferi olduğuna dikkat çekti. Kolat, 'Çok iyi biliyoruz ki bir milletin kalıcı zaferi, sadece cephede kazanılanla sınırlı kalamaz. O zafer ancak kültürle, sanatla, bilimle ve eğitimle taçlandığında gerçek bir kurtuluşa dönüşür.' ifadelerini kullandı ve BERKSAV’ın bu felsefeyle kentin kültürel hafızasını korumaya devam ettiğini belirtti.

Gecenin açılış konuşmasını yapan Fatih Özbek ise Asklepion Antik Tiyatrosu’nda buluşmanın önemine vurgu yaparak, 'Bir kenti yaşatan sadece binaları ve sokakları değildir; o kentin hafızası, kültürü, sanatı ve bu değerlere sahip çıkan siz değerli Bergamalılardır.' sözleriyle kent belleğinin ve halkın katkısının altını çizdi.

ödül töreni ve takdimler:

Konuşmaların ardından gerçekleştirilen törende ödüller sahiplerine verildi. Dr. Hasan Ergül Başarı Ödülü, sözlü alanda en yüksek puanı alan Ömer Büyükimdat ile sayısal ve eşit ağırlık alanında birinci olan Berk Güder'e verildi. Kültür Ödülü, İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Sadık Doğruer tarafından Mimar Bülent Şahin'e takdim edildi. Gecenin diğer Sanat Ödülü ise Bergama Kaymakamı Hasan Yaman tarafından Reyhan Altınay'a sunuldu. Ayrıca, Muzaffer Özarun'a hizmet ödülü verildi.

Asklepion’da Yeni Türkü rüzgârı:

Ödül töreninin ardından sahneye çıkan Türk müziğinin önemli gruplarından Yeni Türkü, 50. sanat yılını binlerce kişilik bir izleyici topluluğuyla Asklepion sahnesinde kutladı. Binlerce Bergamalı, grubun geniş repertuarından şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti; tarihi atmosfer konserin coşkusunu artırdı. Gece, hem kent için anlamlı bir anma hem de yerel kültürün ve müziğin kutlandığı bir etkinlik olarak tamamlandı.

YENİ TÜRKÜ 50.SANAT YILINI BERGAMA ASKLEPEİON SAHNESİNDE KUTLADI

YENİ TÜRKÜ 50.SANAT YILINI BERGAMA ASKLEPEİON SAHNESİNDE KUTLADI

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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