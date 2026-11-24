ürün serüveni:

Sıtkı Akçayır, emeklilik sonrası Kocaeli Gebze’den gelip 700 rakımlı Bilecik’in Osmaneli ilçesine bağlı Adliye Köyü’ne yerleşti. Hobiden başlayan çalışmalarıyla aronya üretimine yöneldi ve kısa sürede meyvenin yerel iklime uygun olduğunu gördü.

Akçayır, aronyanın Kuzey Amerika kökenli olduğunu, şeker oranının yaban mersininden neredeyse yarı yarıya daha düşük olduğunu ve ülkemizde yeni yeni tanındığını belirtti. Köyün 770 rakımı ile aronyanın sevdiği arazide iyi yetiştiğini söyledi.

bilimsel iddialar ve dağıtım:

Akçayır, aronyanın antosiyaninler ve diğer polifenoller açısından zengin, güçlü antioksidan içerdiğini ve bunun nedeniyle bazı kişilerce kanserle mücadelede yararlı olduğu iddia edildiğini aktardı. “Bu meyve tümörlerin ilerlemesini yüzde 60 ile yüzde 70 oranında yavaşlattığı söyleniyor” dedi ve iddiaların halka tanıtılması ile kullanım alanlarının genişletilmesi gerektiğini vurguladı.

Ürünün eczacılıkta kullanıldığını ve hammadde olarak dondurma sanayinde de yer aldığını söyledi.

Üretim sürecinde sadece hayvansal gübre kullandıklarını, bitki koruma adına herhangi bir kimyasal ilaç uygulamadıklarını belirtti. Bu nedenle meyvenin “gönül rahatlığıyla yıkanmadan da yenebileceğini” ifade etti.

Akçayır, üretmedeki amacının “ölmüşlerimizin hayrına bedava kanser hastalarına dağıtmak” olduğunu söyledi. Yakın çevredekiler gelip toplayabiliyor; uzaktaki talep edenlere ise gönderim yaptığını, daha önce Trabzon, İzmir, Antalya, Eskişehir ve Erzincan gibi illere gönderdiğini anlattı. İhtiyaç duyan hastalara yardımcı olmak için talep edilen her yere gönderim yapacağını belirtti.

BİLECİK'TE EMEKLİ OLDUKTAN SONRA HOBİ OLARAK ARONYA ÜRETMEYEN BAŞLAYAN EDEBİYAT ÖĞRETMENİ SITKI AKÇAYIR, KANSER HASTALARINA İYİ GELDİĞİ BELİRTİLEN BU MEYVEYİ, TÜKETMELERİ İÇİN TALEP EDENLERE ÜCRETSİZ OLARAK GÖNDERİYOR.