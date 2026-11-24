uzman görüşü ve zam beklentisi

Doç. Dr. Abdulkadir Yüksel, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü öğretim üyesi olarak emekli maaşlarına ilişkin beklentisini paylaştı. Yeni yıla sayılı günler kala milyonlarca emekli ocak ayında yapılacak zammı beklerken Yüksel, olası artışın hem enflasyon verileri hem de Meclis kararına bağlı olacağını vurguladı.

enflasyon, geçmiş zamlar ve zamanlama

Yüksel, enflasyonun hâlâ yaklaşık %30 seviyesinde olduğunu belirterek 2022’de yıllık enflasyonun %85’leri gördüğünü hatırlattı. Bu ortamda emeklilerin reel kayıplarının sürdüğünü ve emekli aylıklarının fiyatları geriden takip ettiğini dile getirdi. Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yapılan artışın %17,76, memur emeklilerinin artışının ise %13,52 olduğunu, en düşük aylığın ise 20 bin liradan 23 bin 552 liraya çıkarıldığını kaydetti.

kademeli iyileştirme ve en düşük aylık beklentisi

Yüksel, Merkez Bankası ve piyasa beklentileri ışığında ocak zammının SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yaklaşık %10–10,5, memur emeklileri için ise yaklaşık %8 civarında olmasını beklediğini söyledi. Ancak en düşük emekli aylığının otomatik artmayacağını, bunun için Meclis’in yeni bir kararına ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Uzman beklentisini açıkça ifade eden Yüksel, hükümet kanadından gelen işaretlere atıfta bulunarak yüzde 5 ile 20 arasında kademeli bir refah payı uygulanması ve bunun sonucunda en düşük aylığın 30 bin lira seviyesine çıkarılabileceğini öngördüğünü belirtti. Ayrıca prim gününü esas alan bir düzenlemeyi doğru bulduğunu ifade etti.

Yüksel, Cumhurbaşkanının yaş ve prim gün sayısını esas alan, 17 milyonu aşkın emekliyi kapsayacak bir iyileştirmenin yılbaşından önce yapılacağı yönündeki açıklamasına da dikkat çekti ve nihai düzenlemenin Meclis kararına ve ocak ayı ekonomik verilerine bağlı olacağına işaret etti.

DOÇ. DR. ABDULKADİR YÜKSEL