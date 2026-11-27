Erbil'de protesto gösterileri:

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) başkenti Erbil'de, Tarihi Erbil Kalesi önünde toplanan binlerce kişi, Irak Başbakanı Ali Zeydi'nin bölgeye ilişkin politikalarını protesto etti. Göstericiler, Zeydi hükümetinin kararlarının IKBY'nin mali ve idari kazanımlarına zarar verdiğini belirtti ve halkın kararlılığının bu adımlarla zayıflatılamayacağını vurguladı.

Bağdat kararlarının kapsamı:

Protestolar, Başbakan Ali Zeydi'nin Kuzey Petrol Şirketi'ndeki soruşturmalar sonrası aldığı bir dizi kararın açıklanmasının ardından başladı. Kararlar arasında IKBY'deki tüm sınır kapılarının yönetiminin Federal Sınır Kapıları Kurumu'na devredilmesi, petrol ve petrol ürünlerinin ihracatına ilişkin onay yetkisinin Federal Petrol Bakanlığı'na verilmesi ve federal hükümetin güvenlik kontrolü dışında bulunan Kerkük, Musul, Selahaddin ve Diyala vilayetlerindeki petrol sahalarının yönetiminin Federal Petrol Bakanlığı tarafından üstlenilmesi yer alıyor.

Protestocuların tepkileri:

Şerzad Ahmet canlı ve doğrudan bir uyarı yaparak, 'Ali Zeydi'ye Arapça bir mesaj iletmek istiyorum. Buraya gelmeye kalkarsa dikkatli olsun. Ayağını bu topraklara atarken dikkat etsin. Biz Kürtler, hiçbir Iraklının ayağını bölge topraklarına basmasını kabul etmeyiz. Hiçbir şekilde Iraklıların buraya gelmesine izin vermeyeceğiz' dedi.

Cebbar Şemsettin ise IKBY'nin statüsü ve kazanımlarının korunmasının bölge halkının görevi olduğunu belirtti: 'Bu halkın, bu vatanın vatandaşlarının görevi, IKBY'nin statüsünü ve kazanımlarını korumaktır. Gördüğümüz üzere bize yönelik bazı kararlar alındı. Ancak bu kararlarla bölgeyi işgal etmek ya da bu tür girişimlerde bulunmak mümkün değildir.'

Şirdil İhsan katılımcılara tarihsel bir perspektif sundu; Baas rejiminin Kürtlere yönelik politikalarına atıfta bulunarak, Zeydi'ye Kürtlerin yaşadığı zorlukları anlatan 'Girdelûl (Kasırga)' filmini izlemesini önerdi. İhsan, Kürt halkının tarihinin onur ve özgürlük dolu olduğunu belirterek sanatçılara filmin Arapçaya çevrilmesini tavsiye etti.

Süham Nevzat ve Azat Ali gibi diğer göstericiler de kararları kınadı; yapılan açıklamalarda Enfal ve soykırım gibi travmatik tarihsel olaylara atıf yapılarak, 'Bu tür sözler ve girişimler bizi yıldırmaz' ve 'dünyanın baskılarına rağmen Kürtlerin birliklerini koruması gerektiği' vurgulandı.

Yetkililer ve anayasa çağrısı:

Erbil'deki tepkilerin ardından bölge yönetimi ve siyasi liderler, Erbil ile Bağdat arasındaki sorunların çözümünde anayasanın esas alınması gerektiğini yineledi. Protestolar, alınan kararların bölge siyasi dengeleri ve yerel yetki ilişkileri üzerindeki etkilerine dair derin kaygıları ortaya koydu.

Gösteriler, IKBY içinde geniş destek bulan bir duyguyu yansıtıyor: halk, bölgesel statü ve kazanımların korunmasına yönelik güçlü bir kararlılık sergiyor ve alınan federal kararların bölge halkının iradesini zayıflatamayacağı mesajını iletiyor.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) başkenti Erbil'de binlerce kişi, Irak Başbakanı Ali Zeydi'nin IKBY'nin haklarına, mali ve idari kazanımlarına yönelik politikalarını protesto etti.