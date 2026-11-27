Eğitim gerçekleştirildi:

Bayburt İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Masat köyünde görev yapan kadın öğretmenlere KADES hakkında bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi. Toplantıda öğretmenlere uygulamanın genel amacı ve kullanımı hakkında bilgi verildi.

Eğitimin içeriği:

Bilgilendirmede, KADES uygulamasının kullanım amacı, cep telefonlarına nasıl indirileceği ve acil durumlarda nasıl kullanılacağı adım adım anlatıldı. Katılımcılara uygulamanın arayüzü ve bildirim mekanizmaları hakkında pratik bilgiler sunuldu.

Uygulamanın önemi ve verilen destek:

Jandarma, uygulamanın kadınların şiddet ve tehdit olayları karşısında hızlı ve etkin şekilde yardım talebinde bulunmalarını sağladığına dikkat çekti. Öğretmenlere uygulamanın telefonlarına yüklenmesi konusunda doğrudan destek sağlandı ve gerektiğinde yardımcı olunacağı vurgulandı.

Etkinlik, kırsal alanda görev yapan eğitim çalışanlarının güvenlik araçlarına erişimini artırmaya yönelik adımların bir parçası olarak gerçekleştirildi.

BAYBURT’TA KADIN ÖĞRETMENLERE KADES BİLGİLENDİRMESİ YAPILDI