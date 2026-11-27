Yasa dışı bahis şebekesine yönelik operasyon

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Edremit Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturma sonucu 10 il merkezli eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda toplam 37 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı; adli süreçte 29 şüpheli tutuklandı, 8 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonun kapsamı ve takip yöntemleri:

Soruşturma kapsamında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'yasa dışı bahis oynanmasına yer ve imkan sağlamak' ve 'para nakline aracılık etmek' suçları yönünden teknik ve fiziki takip gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar, şüphelilerin örgütlü şekilde banka hesabı toplayarak yasa dışı bahis sitelerine yönelik havuz hesapları oluşturduğunu ortaya koydu.

Finansal yapı ve işlem hacmi:

İncelemelerde elde edilen suç gelirlerinin kripto varlık cüzdanlarına aktarıldığı belirlendi. Yapılan tespitlere göre şebekenin toplam işlem hacmi 3 milyar 342 milyon 605 bin TL seviyesine ulaştı. Operasyon Balıkesir merkezli olmak üzere Kütahya, Antalya, Burdur, İstanbul, Ankara, Kocaeli, Bilecik, Isparta ve Ordu illerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi; mahkeme kararları doğrultusunda tutuklama ve adli kontrol uygulamaları hayata geçirildi.

BALIKESİR İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ SİBER SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE, EDREMİT CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI KOORDİNASYONUNDA DÜZENLENEN 10 İL MERKEZLİ YASA DIŞI BAHİS OPERASYONUNDA YAKALANAN 37 ŞÜPHELİDEN 29'U TUTUKLANDI. ŞÜPHELİLERİN TOPLAM 3 MİLYAR 342 MİLYON 605 BİN TL İŞLEM HACMİNE ULAŞTIKLARI BELİRLENDİ.