olayın yaşandığı yer ve ilk müdahale:

Olay, Fatih Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda bulunan 5 katlı Fetih Apartmanı'nın 3. katındaki dairede meydana geldi. Binada ikamet eden Uğur P. (21), iddiaya göre pencereden baktığı sırada dengesini kaybederek aşağıya düştü. Binanın altında bulunan esnaf olayı görerek hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

acil müdahale ve hastanedeki durum:

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kısa sürede adrese ulaşarak olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı ve yaralı genci ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan gencin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

soruşturma ve incelemeler:

İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri olay yerinde incelemeler yaptı. Konuyla ilgili olarak Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tahkikat başlatıldı.

AKSARAY'DA 21 YAŞINDAKİ GENÇ 3. KATIN PENCERESİNDEN DÜŞEREK AĞIR YARALANDI.