BUÜ 2025 akademik performans ödüllerini açıkladı

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), akademik üretkenliği teşvik etmek ve başarılı araştırmacıları görünür kılmak amacıyla düzenlenen 2025 Yılı Akademik Performans Ödül Törenini Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdi. Törene üniversite yönetimi, fakülte temsilcileri ile çok sayıda akademik ve idari personel katıldı.

törende kimler yer aldı:

Programa, rektörlükten Prof. Dr. Ferudun Yılmaz ile rektör yardımcıları Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu, Prof. Dr. Zekeriyya Arı ve Prof. Dr. Cafer Çiftçi, dekanlar, müdürler ve araştırmacılar katıldı. Açılış konuşmasında Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, son üç buçuk yıl içinde yürütülen çalışmaların üniversitenin araştırma kimliğini güçlendirdiğini vurguladı. Yılmaz, akademisyen başına düşen yayın sayısının yaklaşık iki katına çıktığını ve ulusal ile uluslararası projelerde ciddi artış yaşandığını belirtti.

araştırma kültürüne yönelik kurum içi yaklaşımlar:

Ar-Ge Koordinatörü Prof. Dr. Esra Karaca, üniversitenin araştırma kapasitesini artırmak için atılan adımları anlattı. Karaca, iş birliklerinin ve üniversite-sanayi ilişkilerinin güçlendirilmesinin, altyapının etkin kullanımının ve bilimsel bilginin teknoloji ve toplumsal faydaya dönüşmesinin önemine dikkat çekti. Değerlendirme sürecinin ABSİS üzerinden yürütüldüğünü ve yaklaşık 600 araştırmacının başvuruda bulunduğunu söyledi.

Tören kapsamında ödüller adil ve şeffaf ölçütlerle belirlendi; Ar-Ge Koordinatörlüğü ile Proje Ofisi ve Büyük Veri Ofisi gibi birimlerin çalışmalarının yanı sıra akademisyenlerin katkıları ön plana çıkarıldı. Prof. Dr. Yılmaz, üniversitenin hedefinin yalnızca araştırma üniversitesi statüsünü korumak değil, kalıcı bir araştırma kültürü oluşturmak olduğunu ifade etti.

ödül kategorileri ve öncelikler:

Törende 10 farklı kategoride ödül takdim edildi. Bunlar arasında en başarılı birim ve bölüm ödülleri, bilim ödülleri, genç araştırmacı teşvik ödülleri, kurumsal katkı ödülleri ile en başarılı 50 öğretim üyesi, en başarılı 10 öğretim görevlisi, en başarılı 10 araştırma görevlisi ve bir doktora sonrası araştırmacı kategorileri yer aldı. Ayrıca, YÖK'ün araştırma üniversitesi performansına ilişkin 20 kritere en fazla katkı sağlayan araştırmacılar da ödüllendirildi.

Tören, ödüllerin sahiplerine takdim edilmesiyle sona erdi; üniversite yönetimi bu tür etkinliklerin araştırma motivasyonunu artırmaya ve kurumun ulusal ile uluslararası sıralamalarda daha üst konumlara çıkmasına katkı sağlamasını bekliyor.

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BUÜ), AKADEMİK ÇALIŞMALARI TEŞVİK ETMEK VE BAŞARILI ARAŞTIRMACILARI ÖDÜLLENDİRMEK AMACIYLA ÖZEL BİR TÖREN DÜZENLEDİ. BUÜ AR-GE KOORDİNATÖRLÜĞÜ TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN "2025 YILI AKADEMİK PERFORMANS ÖDÜL TÖRENİ", PROF. DR. METE CENGİZ KÜLTÜR MERKEZİNDE YAPILDI. TÖRENE; BUÜ REKTÖRÜ PROF. DR. FERUDUN YILMAZ, REKTÖR YARDIMCILARI PROF. DR. İRFAN KIRIŞTIOĞLU, PROF DR. ZEKERİYYA ARI, PROF. DR. CAFER ÇİFTÇİ, DEKANLAR, MÜDÜRLER, AKADEMİK VE İDARİ PERSONEL İLE ÇOK SAYIDA ARAŞTIRMACI KATILDI.