Eskişehir'de yollar yenileniyor: kırsalda ve kent merkezinde bakım mesaisi

Eskişehir genelinde yol bakım mesaisi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, kent merkezi ve kırsal ilçelerde ulaşım konforunu artırmak ve yolları daha güvenli hâle getirmek amacıyla programlı çalışmalarını sürdürüyor. Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, planlı asfalt serimi ile ihtiyaç duyulan noktalarda yama ve onarım uygulamaları yapıyor.

Çalışma yöntemi ve uygulanan işlemler:

Ekipler, öncelikle yol yüzeyinde oluşan bozulmaları tespit ediyor; ardından asfalt serimi ve yama çalışmalarıyla mevcut yapıyı güçlendiriyor. Bu müdahaleler, sürüş güvenliğini artırmayı ve yağış ile trafik yükü kaynaklı hasarları azaltmayı hedefliyor.

Hedef noktalar ve süreklilik:

Bu kapsamda ekipler, Kırım ve Hatboyu 1 Caddesi başta olmak üzere belirlenen noktalarda yama çalışmalarına başladı. Belediye, mevsim şartlarının elverdiği ölçüde kent genelinde cadde ve sokaklardaki ihtiyaçlara yanıt vererek vatandaşların daha güvenli ve rahat ulaşım sağlaması için çalışmaları sürdürecek.

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KENT GENELİNDE VE KIRSAL İLÇELERDE ULAŞIM KONFORUNU ARTIRMAK, YOLLARI DAHA GÜVENLİ VE KULLANIŞLI HÂLE GETİRMEK AMACIYLA YOL YAPIM, BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARINI ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYOR.