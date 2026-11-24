Sabahattin Solakoğlu İlkokulu'nda 24 Kasım coşkusu

Erzurum'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında düzenlenen program, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Sabahattin Solakoğlu İlkokulu ile Millî Eğitim Akademisi öğretmen adaylarının ortak hazırladığı etkinlik, renkli görüntülere ve duygusal anlara sahne oldu.

Programın öne çıkan gösterileri:

Adeta bir şenlik atmosferinde ilerleyen programda şiirler, müzik dinletileri, halk oyunları ve çeşitli sahne gösterileri yer aldı. Okulun her kademesinden katılımcıların heyecanının hissedildiği etkinlik, salondakilerden yoğun beğeni topladı ve uzun süre alkışlandı.

Gençlik enerjisi ve saha deneyimi:

Sabahattin Solakoğlu İlkokulu Müdür Yardımcısı Turgut Doğan, programın Millî Eğitim Akademisi öğretmen adayları ile okul öğretmenlerinin iş birliğiyle hazırlanmasından duyduğu gururu dile getirdi. Sekiz haftadır okulda uygulama yapan aday öğretmenlerin gençliğin enerjisini ve teknoloji kullanma becerilerini okula taşıdığını, okul öğretmenlerinin ise yılların birikimi ve saha tecrübelerini adaylara aktardığını belirtti ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Programın en anlamlı bölümünü, öğretmen adaylarının şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın anısına hazırladıkları drama oluşturdu. Sahnedeki gösteri, salonda duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu ve izleyicilerden büyük alkış aldı.

Palandöken İlçe Millî Eğitim Müdürü Seyfullah Karapınar da törende yaptığı konuşmada öğretmenlik mesleğinin toplum için taşıdığı değere vurgu yaptı. Karapınar, etkinliği başarılı bulduğunu ve öğretmenler ile adaylar arasındaki iş birliğinin bu tür organizasyonların temelini oluşturduğunu ifade ederek, katkı sunanları tebrik etti.

Sabahattin Solakoğlu İlkokulu, bu anlamlı organizasyonla sadece bir günü kutlamakla kalmadı; eğitimde dayanışma, mesleki paylaşım ve birlikte üretme anlayışının somut bir örneğini sundu. Bayram coşkusuyla gerçekleştirilen program, katılımcıların takdirini kazanırken hafızalarda sıcak bir iz bıraktı.

ERZURUM’DA 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ DOLAYISIYLA SABAHATTİN SOLAKOĞLU İLKOKULU TARAFINDAN DÜZENLENEN KUTLAMA PROGRAMI, RENKLİ GÖRÜNTÜLERE VE DUYGU DOLU ANLARA SAHNE OLDU.