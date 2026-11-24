Olay yeri ve ilk bilanço:

Vietnam'ın başkenti Hanoi'de, Dong Da bölgesinde yer alan tek katlı bir restoranda yerel saatle 08.00 civarında bir patlama meydana geldi. Vietnam basınının aktardığı ilk bilgilere göre olayda en az 6 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

hasar ve enkazın yayılımı:

Patlamanın etkisiyle restoran binası kısmen yıkıldı ve oluşan enkazın 20 metrelik bir alana yayıldığı bildirildi. Hanoi polisi, patlamanın çevredeki yaklaşık 10 bina ile çok sayıda taşıtta hasara yol açtığını açıkladı.

müdahale ve tahliye çalışmaları:

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yetkililer, hasar gören bazı binalarda yaşayan sakinlerin tahliye edildiğini, bölgedeki arama-kurtarma çalışmalarının ve yaralılara müdahalenin sürdüğünü belirtti.

soruşturma ve nedenin belirlenmesi:

Vietnam basını, patlamanın gaz kaçağından kaynaklanmış olabileceği yönünde değerlendirmeler aktardı. Hanoi polisi, patlamanın kesin nedenini belirlemek üzere detaylı bir soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Yetkililer ve kurtarma ekipleri bölgedeki güvenlik önlemlerini artırırken, olayla ilgili resmi açıklamaların ve soruşturma sonuçlarının beklenildiği bildirildi.

Vietnam'ın başkenti Hanoi'de bir restoranda meydana gelen patlamada en az 6 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı.