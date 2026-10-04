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Iğdır’da ayakkabı mağazasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü: genç muşta ve kesici aletle yaralandı

Iğdır'da ayakkabı mağazasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü; 7 kişinin saldırısına uğradığı belirtilen genç muşta ve kesici aletlerle yaralandı.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 17:35

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Iğdır’da ayakkabı mağazasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü: genç muşta ve kesici aletle yaralandı

olayın gelişimi:

Iğdır merkez Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir ayakkabı mağazasında, mağazaya gelen gençler arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü ve iddialara göre 7 kişilik bir grup tek bir kişiye saldırdı.

Mağaza dışına çıkarılan kişi, çevredekilerin ifadelerine göre muşta ve kesici aletlerle yaralandı. Olay anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi; görüntüler, kavganın kısa sürede tırmandığını gösteriyor. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ilk müdahale ve hastaneye sevk:

Başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan genç, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastane yetkililerinden edinilen bilgiye göre yaralının hayati tehlikesi bulunmuyor.

Olay yerindeki görgü tanıkları ve çevredeki kamera kayıtları, polis ekiplerinin olayın seyrini tespit etmesine yardımcı oluyor. Sağlık ekiplerinin müdahalesi ve hastane kayıtları, yaralanmanın boyutu hakkında ilk somut bilgileri sağladı.

soruşturma ve gözaltılar:

Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı; soruşturma kapsamında şu ana kadar 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet birimleri, olaya karışan diğer kişilerin belirlenmesi ve olayın nasıl başladığının açığa çıkarılması için görgü tanıklarının ifadelerini ve eldeki görüntü kayıtlarını inceliyor.

Soruşturma devam ederken, yetkililer olayla ilgili yeni gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.

IĞDIR’DA AYAKKABI MAĞAZASINDA ÇIKAN KAVGADA 7 KİŞİLİK GRUBUN SALDIRISINA UĞRADIĞI BELİRTİLEN 1...

IĞDIR’DA AYAKKABI MAĞAZASINDA ÇIKAN KAVGADA 7 KİŞİLİK GRUBUN SALDIRISINA UĞRADIĞI BELİRTİLEN 1 KİŞİ, MUŞTA VE KESİCİ ALETLERLE YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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