Gençlerin kızılelma’sıyla teknoloji hamlesi: Baykar 40 ülkede, 7 tesiste faaliyet gösteriyor

TEKNOFEST şanlıurfa'da sona erdi: Bayraktar kritik mesajlar verdi

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, festivalin Şanlıurfa etabının son gününde basın mensuplarına yaptığı konuşmada Baykar ve Türkiye'nin teknoloji yolculuğuna dair kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Katılımcı ve yarışma yoğunluğunun yükseldiğini vurgulayan Bayraktar, gençlerin heyecanı ve üretim odaklı çabalarının festival deneyimini güçlendirdiğini belirtti.

TEKNOFEST deneyimi ve gençlerin rolü:

Bayraktar, TEKNOFEST ortamını "adeta bir harikalar diyarı" olarak tanımladı ve etkinliğin gençlere umut verdiğini söyledi. Konuşmasında Kızılelma idealine sıkça değinerek, bunun gençler için ulaşılmaz bir hedef değil; aksine yarışmalara başvuran milyonlarca gencin projelerini girişime dönüştürme motivasyonu olduğunu söyledi. Bayraktar, "Kızılelma biliyorsunuz yaklaştıkça uzaklaşan bir hedef. Beni en çok mutlu eden şey, burada Kızılelma mefkuresinin insanlık yararına, memleketimizin faydasına... gençlerimizin de Kızılelma’sının olmasıdır" ifadelerini kullandı.

Baykar'ın uluslararası varlığı ve uzun vadeli hedefler:

Bayraktar, Baykar'ın küresel alandaki yayılımına dikkat çekerek şirketin şu anda 40 ülkede faaliyet gösterdiğini ve 7 ülkede tesisleri bulunduğunu belirtti. Firma tarihine atıf yaparak SİHA alanındaki başarının uzun soluklu bir çalışmanın sonucu olduğunu, "20 seneyi aşkın bir sürede Baykar dünyanın en büyük SİHA üreticisi haline geldi" sözleriyle özetledi.

Bayraktar ayrıca Azerbaycan'da düzenlenen TEKNOFEST'ten aldıkları olumlu geri dönüşleri hatırlattı ve "97 ülkeden yarışmalarımıza katılım var" gerçeğinin, etkinliğin uluslararası çekiciliğini gösterdiğini vurguladı. Uzun vadeli çalışmaların mühendislik zorlukları içerdiğini ancak kararlılıkla bu hedeflere ulaşılacağını ifade etti: "Ben inanıyorum ki kararlılıkla, sebatla, azami gayretle yürünen yolların hepsi bir gün menzile varacaktır."

Konuşmasında akademik ve bilimsel camiadan gelen desteğe işaret eden Bayraktar, gençlere yüksek hedef koyma çağrısı yaptı: "Hedeflerinizi yüksek tutun. Asla aza razı olmayın." Bayraktar, TEKNOFEST'in yalnızca bir gösteri değil, aynı zamanda gençlerin projelerini gerçek dünyaya taşıdığı ve ülkenin teknoloji hamlesine katkı sağlayan bir ekosistem olduğuna dikkat çekti.

Festivalin Şanlıurfa etabında gözlemlenen artan katılım ve başarıların, ilerleyen dönemlerde yeni şampiyonluklara dönüşebileceğini dile getiren Bayraktar, emeği geçen tüm kurum ve kişilere şükranlarını iletti ve bu deneyimin dost ve gönül coğrafyasıyla paylaşılmaya devam etmesini diledi.

TEKNOFEST YÖNETİM KURULU BAŞKANI BAYRAKTAR: "BAYKAR OLARAK ŞU ANDA 40 ÜLKEDE FAALİYET GÖSTERİYOR, 7 ÜLKEDE TESİSLERİMİZ VAR"