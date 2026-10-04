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Anterior MI tanısıyla Yüksekova'dan Van'a helikopter ambulansla sevk

Hakkari Yüksekova Devlet Hastanesinde 'Anterior MI' teşhisi konulan 75 yaşındaki hasta, ileri tetkik için helikopter ambulansla Van'a sevk edildi.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 18:12

GÜNCELLEME: 04 Ekim 2026 - 18:15

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EDİTÖR: Serkan Varol

Anterior MI tanısıyla Yüksekova'dan Van'a helikopter ambulansla sevk

sevk süreci ve müdahale:

Hakkari'nin Yüksekova Devlet Hastanesine göğüs ağrısı şikayetiyle başvuran M.Y. (75) adlı hastada yapılan değerlendirme sonucu 'Anterior MI' teşhisi konuldu. Hastanın ileri tetkik ve tedavi gereksinimi nedeniyle hastaneden sevk kararı alındı.

Sevk organizasyonu kapsamında Van İl Sağlık Müdürlüğü ile irtibata geçildi ve transfer için helikopter ambulans talep edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan helikopter ambulans, hastayı alarak planlanan merkeze nakletti.

Neden helikopter ambulans tercih edildi:

Ön duvar miyokard enfarktüsü olarak tanımlanan 'Anterior MI' vakalarında zaman kritik öneme sahiptir; ileri tetkik ve müdahale sürecine hızlı erişim, tedavi başarısını etkileyebilir. Bu nedenle, Yüksekova'dan SBÜ Van Bölge Hastanesi'ne yapılacak transferde zaman kazandıran helikopter ambulans tercih edildi.

koordinasyon ve nakil:

Van İl Sağlık Müdürlüğü ile yapılan koordinasyon sonucu helikopter ambulans kısa sürede Yüksekova'ya ulaştı ve hasta güvenli biçimde SBÜ Van Bölge Hastanesi'ne nakledildi. Sevk sürecinde sağlık ekiplerinin organizasyonu hastanın hızlı transferini sağladı.

HAKKARİ YÜKSEKOVA DEVLET HASTANESİNDE TEDAVİ GÖREN &#039;ANTERİOR MI&#039; HASTASI, AMBULANS HELİKOPTER İLE...

HAKKARİ YÜKSEKOVA DEVLET HASTANESİNDE TEDAVİ GÖREN 'ANTERİOR MI' HASTASI, AMBULANS HELİKOPTER İLE VAN'A GETİRİLDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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