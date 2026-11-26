Kılıçdaroğlu görüşmenin detaylarını aktardı:

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında TBMM'de gerçekleşen görüşme, Bahçeli'nin DEM Parti heyetiyle gerçekleştirdiği toplantının ardından yapıldı. Görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü.

medya özgürlüğü vurgusu:

Kılıçdaroğlu, toplantıda ana gündemin medya olduğunu belirtti ve toplantıda şu ifadeleri paylaştı: "Medya konusunda bu kadar baskıcı bir ortamın olmaması gerektiğini söyledik. En çok eleştirilen lider benim, en sert eleştirilen de benim. Ama medyanın özgür olması lazım. Bunları ilettim ve Bahçeli de büyük bir olgunlukla dinledi".

terörsüz Türkiye sorusuna yanıt:

Bir gazetecinin "Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin bir şey konuşuldu mu?" sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, "Ben o konuya hiç girmedim, sadece medya konusunu konuştuk" yanıtını verdi.

CUMHURİYET HALK PARTİSİ (CHP) GENEL BAŞKANI KILIÇDAROĞLU, MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ (MHP) GENEL BAŞKANI BAHÇELİ İLE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ GÖRÜŞMENİN İÇERİĞİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARDA BULUNARAK GÖRÜŞMEDE ELE ALINAN KONULARA DAİR DETAYLARI PAYLAŞTI.