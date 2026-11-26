Program ve Destici'nin mesajı:

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde düzenlenen "Karabağ Zafer Günü" programında konuşan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Karabağ Zaferi'nin 6. yıl dönümüne dikkat çekti. Destici, tarihten gelen büyük zaferleri anmanın her Türk evladının hakkı olduğunu söylerken, bu zaferlerin sevincini yaşarken geçmişteki acıların da unutulmaması gerektiğini belirtti.

Konuşmasında "Bu zafer Türk’ün zaferi, Azerbaycan’ın zaferi, Türkiye’nin ve Türk milletinin zaferidir" ifadesine yer veren Destici, Karabağ'ın kurtuluşunun önemine vurgu yaptı ve Doğu Türkistan gibi kurtarılmayı bekleyen diğer Türk topraklarına da dikkat çekti: "Cenab-ı Hakk, işgal altındaki bütün Türk topraklarının özgürlüğünü de inşallah bizlere göstersin."

Ağdam izlenimi ve bölgenin imarı:

Destici, geçtiğimiz yıl gerçekleştirdikleri Azerbaycan ziyaretinde iki gün Karabağ'da kaldıklarını anlattı. Ağdam'ı gördüklerinde Karabağ'ın uğradığı işgali daha iyi anladıklarını söyleyen Destici, Ermenilerin saldırgan ve acımasız tutumuna dikkat çekerek, "Ağdam’daki tuğlaları bile götürmüşler" dedi. Destici, Azerbaycan devletinin ve milletinin birlikte hareket ederek işgalden kurtarılan bölgeleri yeniden imar ettiğini ifade etti.

Şuşa ve birlik vurgusu:

Şuşa'nın Karabağ denildiğinde akla geldiğini belirten Destici, oradaki zafer duygusunun derinden hissedildiğini söyledi. Türkiye-Azerbaycan iş birliğinin Karabağ Zaferi'nde zirve yaptığını dile getirerek, bu ortaklığın bir parçası olmaktan duyduğu memnuniyeti aktardı. Destici, ayrıca Türk Devletleri Teşkilatı'nın (TDT) önemine işaret ederek, teşkilatın Türk devletleri arasındaki birlik ve bilincin güçlenmesine katkı sağladığını vurguladı ve bu sürece öncülük edenlerin Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev olduğunu belirtti.

Zorlu'nun değerlendirmesi:

Programda söz alan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşat Zorlu da Karabağ Zaferi'nin yalnızca Azerbaycan için değil, tüm Türk Dünyası için önemli bir kazanım olduğunu ifade etti. Zorlu, zaferin ardından Türk Dünyası'nda yeni bir uyanış ve şahlanış döneminin başladığını kaydetti.

Zorlu, geçtiğimiz dönem yapılan etkinliklere de atıfta bulunarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Ankara'da gerçekleştirilen Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi ile Iğdır'da düzenlenen Uluslararası Kafkasya Kongresi'ndeki gelişmeleri hatırlattı. Bu toplantılarda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İlham Aliyev'in mesajlarının okunduğunu ve her iki liderin vizyonlarının birbirine yakın olduğunun altını çizdi.

Bölgesel koridorlar ve iş birliği öngörüleri:

Kürşat Zorlu, Türkiye-Azerbaycan arasındaki sarsılmaz birlikteliğin bölgesel iş birliğinin gelişmesinde belirleyici olacağını söyledi. Ermenistan'dan gelen son açıklamaların memnuniyet verici olduğunu belirten Zorlu, Zengezur Koridoru'nun hayata geçirilmesiyle Orta Koridor'un güçleneceğini ve bunun Güney Kafkasya'dan Hazar'a, Anadolu'dan Balkanlar'a kadar geniş bir bölgeyi kapsayan iş birliklerine zemin hazırlayacağını ifade etti.

Zorlu, bu sürecin Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin güçlenmesiyle doğrudan bağlantılı olduğunu ve sarsılmaz birliğin kendileri için en önemli kıstas olacağını sözlerine ekledi.

Programa BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu'nun yanı sıra yabancı misyon temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

BBP Genel Başkanı Destici: "Karabağ Zaferi, Türk’ün zaferidir"